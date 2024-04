Dramatyczne wyznanie córki Włodzimierza Szaranowicza. Chodzi o chorobę legendarnego komentatora

Aż nam szczęki opadły co Krzysztof Radzikowski znalazł! Prawdziwe szczęście byłego strongmana

Blondwłosa piękność odsłoniła boskie pośladki. Najpiękniejsza gimnastyczka świata znów rozgrzewa do białości

Włodzimierz Szaranowicz swoją wiedzą, estymą i elokwencją zawstydzał przez lata młodszych kolegów po fachu. Doświadczony komentator relacjonował najważniejsze dla Polaków sukcesy m.in. w skokach narciarskich czy lekkoatletyce. Dla wielu zaskoczeniem było jego przejście na emeryturę. Okazało się jednak, że rezygnacja z dalszej pracy w TVP miała poważne podłoże. Szaranowicz zmaga się z chorobą Parkinsona, która mocno wpływa na jego możliwości. W rozmowie z portalem przegladsportowy.onet.pl jego córka przedstawiła nowe fakty na temat ostatnich dni starego, komentatorskiego życia Szaranowicza. Była gwiazda Telewizji Publicznej żyła wtedy w ogromnym stresie i bała się ocen ze strony czujnych podczas transmisji fanów.

Wyjątkowy dzień dla Macieja Kurzajewskiego i jego ukochanej Katarzyny Cichopek. Ta wiadomość uradowała fanów

Córka Szaranowicza o chorobie ojca

Wszystko potoczyło się tak szybko. Najpierw okazało się, że Włodzimierz Szaranowicz nie będzie dłużej pracował na antenie, a później na jaw wyszła informacja o jego chorobie. Zanim jednak świat dowiedział się o najważniejszej walce w życiu sprawozdawcy sportowego, ten starał się jak mógł, by nie dać po sobie poznać oznak podstępnego przeciwnika. Marta Szaranowicz-Kusz we wspomnianej rozmowie przyznała, że ojciec mocno stresował się tym, jak zostaną odebrane jego ewentualne wpadki na wizji i nie dawało mu to spokoju.

Jasna deklaracja Dariusza Szpakowskiego o końcu kariery. Wielu będzie zawiedzionych i wyleje łzy

Tego bał się Szaranowicz

- Udręką bym tego nie nazwała, ale widziałam, że tata zaczyna stresować się odbiorem swojego komentarza przez telewidzów. Obawiał się, że zaczną mówić, że się zestarzał, że czas odchodzić i że za późno powiedział "pas". To był trudny moment, bo nie wiedział jeszcze, że cierpi na chorobę Parkinsona - przyznała w szczerej rozmowie z przegladsportowy.onet.pl córka legendarnego Włodzimierza Szaranowicza.