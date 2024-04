Jasna deklaracja Dariusza Szpakowskiego o końcu kariery. Wielu będzie zawiedzionych i wyleje łzy

Dariusz Szpakowski z kibicami w zasadzie już raz się pożegnał. Po mundialu w Katarze wydawało się, że jego przygoda z mikrofonem, przynajmniej w Telewizji Publicznej, dobiegła końca. Sprawozdania "Szpaka" z tamtego turnieju przesycone były emocjami i chwytały za serce. Życie pisze jednak często nieprzewidziane scenariusze. Po ostatnich wyborach parlamentarnych na różnych stanowiskach w TVP nastąpiły spore przetasowania. Dyrektorem TVP Sport został były team manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Postanowił on dać swojego rodzaju drugie życie Szpakowskiemu. Niedawno ikona polskiego mikrofonu skomentowała decydujący o awansie na Euro 2024 mecz biało-czerwonych z Walią. Po raz kolejny doświadczyliśmy wielkich emocji. Gdy te opadły Szpakowski postanowił dość jasno odnieść się do zakończenia swojej dziennikarskiej kariery.

Szpakowski zapowiedział koniec pracy

Choć Dariusz Szpakowski wierzy w swoje możliwości i liczy na to, że dane mu będzie jeszcze przekazywać wydarzenia z zielonej murawy podczas mistrzostw Europy 2024 w Niemczech, to ma również świadomość, że emerytura zbliża się wielkimi krokami. Doświadczony sprawozdawca w programie "100 pytań do..." prowadzonym przez kolegów z TVP Sport postanowił postawić sprawę jasno. Szpakowski wyznał, że już wkrótce jego rolę przejmą młodsi i choć nie padła konkretna data, to wierni fani komentatorskiego talentu "Szpaka" już są zapewne zasmuceni.

Dariusz Szpakowski w szczerym wywiadzie

Szpakowski nie zamierzał owijać w bawełnę podczas tego programu i jasno przekazał, jakie emocje targały nim w ostatnich miesiącach, tygodniach i dniach. - Kiedy żegnałem się z mistrzostwami świata podczas katarskiego mundialu powiedziałem, że od czasu do czasu coś bym skomentował. Nowy dyrektor, nowe propozycje i tak się zastanawiałem... Ostatni mecz Polaków "robiłem" 3 lata temu. To szmat czasu. To był mecz ze Szwecją w mistrzostwach Europy. Później nie bardzo się składało, w końcu też muszą wejść młodzi, mam tego świadomość, że czas i pora powoli ten mikrofon oddawać. Ale pomyślałem sobie tak: jeszcze dobrze się czuję, jeszcze mam trochę ognia, iskry i żaru - wyjawił prawdę o ostatnim komentarzu z meczu Walia - Polska.