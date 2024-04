i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Robert Lewandowski usłyszał wyrok! Komitet LaLigi podjął decyzję w sprawie jego zawieszenia

Robert Lewandowski w meczu z Las Palmas zobaczył piątą żółtą kartkę w sezonie, co oznaczało, że będzie pauzował w kolejnym meczu z Cadiz. Szybko jednak pojawiły się głosy, że Lewandowski zrobił to specjalnie, by „wykartkować” się przed meczem z Realem Madryt i być pewnym występu z „Królewskimi”, za co mógł ponieść dodatkowe konsekwencje. Poznaliśmy właśnie ostateczną decyzję w tej sprawie.