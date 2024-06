Co za klasa!

Grand Prix Czech już dzisiaj. Na praskiej Markecie powalczą najlepsi żużlowcy na świecie. Trwa walka o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Czy po raz piąty w karierze zostanie nim Bartosz Zmarzlik? Po zmaganiach w Warszawie oraz niemieckim Landshut czas na Czechy i Pragę. Rok temu na Markecie najlepszy okazał się Martin Vaculik. Już po raz drugi z rzędu, bo Słowak wygrał Grand Prix Czech w Pradze również w 2022 r.

Bartosz Zmarzlik doskonale zna smak zwycięstwa w GP Pragi na Markecie, ale bywało też, że nasz utytułowany żużlowiec miał na niej całkiem spore problemy. Zacznijmy od sukcesów. Polski żużlowiec wygrał w Pradze dwukrotnie, w sezonie 2020 (wówczas z powodu pandemii rozgrywano po dwa turnieje na jednym torze, dzień po dniu). I na tym powody do świętowania się kończą, bo nigdy więcej Zmarzlik nie stanął w Pradze nawet na podium. Co więcej, w latach 2017-2019 ani razu nie przebrnął przez fazę zasadniczą! Rok temu wszedł do finału, ale zajął czwarte miejsce. Dwa lata temu odpadł w półfinale. Zmarzlik nie ukrywa, że liczy na doping polskich kibiców. "Zaczynamy czerwiec, dzisiaj Dzień Dziecka oraz tradycyjnie już weekend na torze" - napisał na Instagramie.

Bardzo regularny jest w tym sezonie Grand Prix Bartosz Zmarzlik. Choć czterokrotny mistrz świata ani razu nie stał na najwyższym stopniu podium, to dzięki stabilnemu punktowaniu (w tym sezonie był. 4., 2., 2.) jest już liderem klasyfikacji generalnej. W ostatnich zawodach w niemieckim Landshut przegrał tylko z Mikkelem Michelsenem z Danii.

Grand Prix Czech w Pradze już dzisiaj, w sobotę 1 czerwca 2024. Początek GP Czech o godzinie 19. Transmisja na Eurosporcie Extra w Playerze.