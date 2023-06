Grand Prix Czech TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj Praga GP Czech STREAM ONLINE LIVE 3.06.2023 Na jakim programie GP Czech w TV dzisiaj

Now informacje!

To tam przyszłość spędzi Cristiano Ronaldo! O wszystkim zadecydował, klamka zapadła!

To tam zagra Leo Messi? Nie ma mowy o Barcelonie i Arabii Saudyjskiej, kompletnie inny kierunek!

Grand Prix Czech w Pradze już dzisiaj! Początek zawodów o godzinie 19. To trzecia runda walki o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu. Tytułu broni oczywiście Bartosz Zmarzlik, który liczy na doping polskich kibiców. Czy nasz najlepszy żużlowiec wygra Grand Prix Czech dzisiaj? Zobaczcie, o której godzinie GP Czech i gdzie oglądać żużel w Pradze.

GP Czech Transmisja TV Gdzie oglądać żużle dzisiaj w Pradze 3.06.2023

Bartosz Zmarzlik doskonale zna smak zwycięstwa w GP Pragi na Markecie, ale bywało też, że nasz utytułowany żużlowiec miał na niej całkiem spore problemy. Zacznijmy od sukcesów. Polski żużlowiec wygrał w Pradze dwukrotnie, w sezonie 2020 (wówczas z powodu pandemii rozgrywano po dwa turnieje na jednym torze, dzień po dniu). I na tym powody do świętowania się kończą, bo nigdy więcej Zmarzlik nie stanął w Pradze nawet na podium. Co więcej, w latach 2017-2019 ani razu nie przebrnął przez fazę zasadniczą! W ubiegłym, mistrzowskim sezonie, żużlowiec na Markecie odpadł w półfinale. Zmarzlik nie ukrywa, że liczy na doping polskich kibiców. "Już w ten weekend FIM Speedway Grand Prix w Pradze. Na Markecie zawsze jest dużo polskich Kibiców. Kto z Was wybiera się i tym razem, żeby wspierać wszystkich biało-czerwonych?" - napisał Zmarzlik na Instagramie.

Gdzie oglądać Grand Prix Czech Transmisja TV NA ŻYWO Praga Żużel dzisiaj w TV

Dla Bartosza Zmarzlika każdy punkt w klasyfikacji generalnej IMŚ jest arcyważny. W ostatnich zawodach na Stadionie Narodowym był wprawdzie trzeci, ale doświadczony Szwed Fredrik Lindgren dogonił do w klasyfikacji generalnej. - Bólu nie ma, bo planem minimum było przejście przez półfinał i to się udało. Te jednodniowe tory zawsze są jak kinder-niespodzianka i bardzo szybko się zmieniają – mówił nam Zmarzlik, który w Pradze powalczy o zwycięstwo i będzie faworytem. Na poprawę miejsc liczy z pewnością Maciej Janowski, a szczególnie Patryk Dudek, którego forma na początku sezonu pozostawia wiele do życzenia.

Grand Prix Czech STREAM ONLINE LIVE Gdzie oglądać GP Czech w Pradze Transmisja ONLINE 3.06.2023

Grand Prix Czech w Pradze odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2023 r. Początek GP Czech o godzinie 19. Brak transmisji TV. Transmisja ONLINE z GP Czech w Pradze na Eurosport Extra w Playerze.