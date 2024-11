Tomaszewski komentował powołania Probierza. Poruszono wątek wyborów w USA

Kolejne mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów, z Portugalią oraz Szkocją to oczywiście również dyskusja o powołaniach selekcjonera Michała Probierza i o sytuacji biało-czerwonych. Podczas specjalnego łączenia z "Super Expressem" Jan Tomaszewski miał po raz kolejny okazję skomentować decyzje selekcjonera reprezentacji Polski, przy okazji decydując się na kąśliwe uwagi pod adresem Probierza. W tak ważnym dniu jak 5 listopada, kiedy to w Stanach Zjednoczonych odbywają się wybory prezydenckie, nie mogło zabraknąć wzmianki na ten temat z docelowym pytaniem, kogo poparłby były bramkarz reprezentacji Polski. Jego wybór padł na kandydata Republikanów, Donalda Trumpa. Co więcej, Jan Tomaszewski właśnie w byłym prezydencie USA widzi postać, która może zagwarantować spokój w naszej części świata.

Tomaszewski ostro o Bidenie. Mówi o "papierowym" prezydencie

- Ja jestem za Donaldem Trupem. Uważam, że jest to człowiek, który może doprowadzić do spokoju w Europie, a to jest bardzo, bardzo ważne. Do tej pory, no niestety, Biden to był dla mnie taki papierowy prezydent. Ale jeszcze raz podkreślam - zależy to od wyborców, ja jestem za Donaldem Trumpem - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" legendarny golkiper biało-czerwonych.

Jan Tomaszewski to nie jedyny polski sportowiec, któremu bliżej jest do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i kandydata Partii Republikańskiej. Swój głos na Donalda Trumpa zapowiedział oddać również Tomasz Adamek. - To jest wielki biznesmen, miliarder. Jest mądry. Prezydent musi być mądry, biznesmen. Trzeba krajem dobrze rządzić - tłumaczył w rozmowie z "Faktem" pięściarz. Po stornie Trumpa staje również inny z polskich pięściarzy, Andrzej Gołota. On z kolei spodziewa się prawdziwej katastrofy, jeśli urząd obejmie Kamala Harris.