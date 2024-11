Jan Tomaszewski bez ogródek o Michale Probierzu! "Tak traktuje nas selekcjoner..." Kąśliwy komentarz

- Kontakt selekcjonera z tym dwunastym zawodnikiem i z Wami, redaktorami pozostawia wiele do życzenia... Po prostu tak traktuje nas selekcjoner. Uważa, że on wie wszystko i życzę mu, żeby wiedział wszystko, ale są pewne sprawy, które trzeba wyjaśnić - np. kto w bramce?! Póki co jeden z bramkarzy ma 180 minut zaległości z drużyną w defensywie. - nie gryzł się w język Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".