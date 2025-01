Katastrofa lotnicza w USA. Na pokładzie byli mistrzowie świata i inni sportowcy

Katastrofa lotnicza w USA. Na pokładzie mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym

O tragicznym zderzeniu samolotu pasażerskiego i wojskowego śmigłowca w Waszyngtonie mówi cały świat. Na pokładzie samolotu Bombardier CRJ700 było 60 pasażerów i czterech członków załogi, z kolei w Black Hawku trzech żołnierzy. W trwającej długie godziny akcji na rzece Potomak wyłowiono już ciała 19 ofiar, a służby zaczynają tracić nadzieję na odnalezienie żywych. Z biegiem czasu w mediach pojawia się też coraz więcej informacji co do listy pasażerów tragicznego lotu z z miasta Wichita w stanie Kansas do stolicy USA.

Łyżwiarze wśród ofiar katastrofy lotniczej pod Waszyngtonem. „Nie wierzymy już w to, że znajdziemy kogoś żywego”

Wśród nich mieli być m.in. Jewgienija Szyszkowa i Wadim Naumow - mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym z 1994 roku. Ale nie tylko. Amerykański łyżwiarz figurowy John Maravilla poinformował rosyjską agencję RIA Nowosti, że na pokładzie znajdowało się co najmniej 14 sportowców. Źródło agencji Reutera mówi o 15 łyżwiarzach. Tragiczne doniesienia potwierdziła amerykańska federacja łyżwiarstwa figurowego.

"U.S. Figure Skating może potwierdzić, że kilku członków naszej społeczności łyżwiarskiej było niestety na pokładzie lotu American Airlines 5342, który wczoraj wieczorem zderzył się z helikopterem w Waszyngtonie" - podano w oświadczeniu rozesłanym do mediów.

"Ci sportowcy, trenerzy i członkowie rodzin wracali do domów z National Development Camp, który odbył się w związku z mistrzostwami Stanów Zjednoczonych w łyżwiarstwie figurowym w mieście Wichita" - potwierdzono. Niewykluczone, że poza Szyszkową i Naumowem w samolocie znajdował się również ich syn Maxim oraz inna była łyżwiarka, a obecnie trenerka, Inna Woliańska.

Źródło FBI poinformowało, że katastrofa nie była efektem działań organizacji przestępczych i terrorystycznych. Prezydent Donald Trump stwierdził, że załoga helikoptera powinna była zmienić kurs i dziwił się, że wojsko nie zauważyło kolizyjnego kursu z samolotem pasażerskim w bezchmurną noc.