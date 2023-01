Kto prowadzi Galę Mistrzów Sportu? Aldona Marciniak KIM JEST prowadząca Galę Mistrzów Sportu 7 stycznia 2023? ZDJĘCIA

Marina Łuczenko-Szczęsna odsłoniła dużo na Gali Mistrzów Sportu! Żona Szczęsnego zachwyciła skąpym strojem, jej figura to prawdziwa petarda

Gala Mistrzów Sportu Prowadząca KIM JEST Aldona Marciniak ZDJĘCIA

Już dzisiaj Gala Mistrzów Sportu, w czasie której ogłoszone zostaną wyniki 88. edycji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku. W gronie nominowanych znalazło się 32 sportowców reprezentujących kilkanaście dyscyplin. O godzinie 20 rozpocznie się transmisja z Gali Mistrzów Sportu, którą poprowadzi m.in. Aldona Marciniak, dziennikarka "Przeglądu Sportowego". TUTAJ NASZA RELACJA NA ŻYWO Z GALI.

KIM JEST prowadząca Galę Mistrzów Sportu Aldona Marciniak

Aldona Marciniak to dziennikarka "Przeglądu Sportowego". Specjalizuje się głównie w sportach motorowych. Pracowała m.in. w studiu telewizyjnym w czasie transmisji z Formuły 1. To właśnie Aldona Marciniak prowadzi Galę Mistrzów Sportu. Pozostali prowadzący galę to były siatkarz Łukasz Kadziewicz oraz Jerzy Mielewski i Paulina Chylewska, dziennikarze Polsatu Sport.