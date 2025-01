Kto prowadził Galę Mistrzów Sportu? Kim jest Aldona Marciniak? ZDJĘCIA

Do sieci trafiło nagranie Lewandowskich na imprezie! Wielka burza po tym, co zobaczyli internauci

Za nami Gala Mistrzów Sportu, w czasie której ogłoszone zostały wyniki 90. edycji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i Polsatu na Najlepszego Sportowca Polski 2024 roku. W gronie nominowanych znaleźli się sportowcy reprezentujących kilkanaście dyscyplin. O godzinie 20 rozpoczęła się transmisja z Gali Mistrzów Sportu, którą poprowadziła m.in. Aldona Marciniak, dziennikarka "Przeglądu Sportowego" i Eleven Sports. PONIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ ALDONY MARCINIAK.

Aldona Marciniak to dziennikarka "Przeglądu Sportowego" i telewizji Elevens Sports. Specjalizuje się głównie w sportach motorowych. Pracowała m.in. w studiu telewizyjnym w czasie transmisji z Formuły 1. Urodziła się w 1984 roku w Warszawie czyli w tym roku skończy 41 lat. To właśnie Aldona Marciniak prowadziła Galę Mistrzów Sportu. Pozostali prowadzący galę to Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg, dziennikarze Polsatu Sport, oraz były siatkarz Łukasz Kadziewicz.