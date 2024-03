Maciej Kurzajewski w poruszającym wpisie. Rozliczył się ze swoim życiem, reakcja fanów odbiera mowę

Maciej Kurzajewski przez ostatnie lata zdobywał w oczach szefów TVP coraz większe uznanie. Początkowo jego kariera związana była ściśle ze sportem. W redakcji sportowej Telewizji Publicznej był jedną z największych gwiazd. Doświadczenie pozwoliło mu na rozwój w innych dziedzinach. Przełożeni zaufali mu na tyle, że powierzyli prowadzenie ważnych programów również w głównym paśmie stacji z Woronicza. Kurzajewskiego mogliśmy oglądać m.in. w śniadanowej audycji "Pytanie na śniadanie", gdzie pojawiał się u boku Katarzyny Cichopek. Po zmianie władzy ten duet zniknął i niewykluczone, że decyzja ta stała się jednym z powodów wejścia dziennikarza w moralizatorski ton w mediach społecznościowych, czemu dał kolejną próbkę.

Kurzajewski rozlicza się z życiem

W długim wpisie na Instagramie, który sam zainteresowany okrasił biało-czarnym zdjęciem z profilu, dowiadujemy się wielu uniwersalnych prawd. Kurzajewski najwyraźniej chciał jednak, by te słowa wybrzmiały na jego koncie i zaangażowały odbiorców do wejścia w interakcję. "Życie jest pełne wyzwań, ale to właśnie one sprawiają, że jest ekscytujące. Niech nasz marzenia będą większe od naszych obaw" - napisał w pierwszych linijkach internetowego wpisu Kurzajewski.

"Ostatecznie, życie jest pełne wyzwań, ale to właśnie one uczą nas, sprawiają, że stajemy się silniejsi i bardziej wytrwali. Niech więc nasze marzenia prowadzą nas przez wszystkie trudności, a każde wyzwanie będzie tylko kolejną szansą na osiągnięcie sukcesu i spełnienie naszych największych pragnień" - dodał między innymi dalej.

Fani poruszeni wpisem Kurzajewskiego

Reakcja internautów na wpis Macieja Kurzajewskiego była dość łatwa do przewidzenia. Większość z nich zgodziła się ze znanym dziennikarzem TVP i dopingowała go w kolejnych, nie tylko zawodowych wyzwaniach. Nie zabrakło również pozdrowień dla autora wpisu oraz Katarzyny Cichopek, która prywatnie jest partnerką dziennikarza sportowego.