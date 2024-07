Maciej Rybus ma olbrzymie problemy. Rosjanie go odrzucili, a teraz? Nie jest łatwo!

Po skandalu wzywał do tablicy Leo Messiego. Teraz się z niego śmieją. Polityk obiektem drwin

Maciej Rybus nie ma za sobą łatwego okresu. Były zawodnik reprezentacji Polski został bez żalu pożegnany przez Rubina Kazań, w którym występował. W byłym uczestniku piłkarskiej Ligi Mistrzów obrońca kariery nie zrobił i to głównie przez kontuzje. Nawet wzięcie udziału w propagandowym działaniu Federacji Rosyjskiej, polegającym na czczeniu Dnia Zwycięstwa nie pomogły i piłkarz jest bez klubu. Okazuje się, że Rybus ma olbrzymie problemy z tym, aby znaleźć nowego pracodawcę. O sytuacji zawodnika powiedział jego agent, który przyznaje, że znalezienie nowego miejsca zatrudnienia gracza nie jest łatwe.

Maciej Rybus ma problem ze znalezieniem pracodawcy. Jego agent przyznał to szczerze

Po tym, jak Rybus przestał być piłkarzem Rubina, jego agent spekulował, że były reprezentant Polski może nawet wrócić do ojczyzny. Nie wiadomo, czy była to prawdziwa informacja, gdyż według doniesień medialnych, zawodnik nie ma obecnie większych ofert. Jego agent przyznaje, że wszelakie propozycje, które dostaje zawodnik nie są satysfakcjonujące, a on sam nie chciałby jeszcze kończyć kariery.

- Rozważamy różne opcje. Pójdziemy tam, gdzie będzie ciekawie. Propozycje, które mamy, nie odpowiadają Maciejowi. Nie planuje kończyć kariery - powiedział Roman Oreszczuk w rozmowie z Match TV.