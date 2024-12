Michał Listkiewicz bez ogródek o parciu Andrzeja Dudy do MKOl. „Jego szusy narciarskie...”

Tak naprawdę wygląda życie żony Grzegorza Krychowiaka. Dla wielu Polaków to nie do pomyślenia

PAD Stanisławem Marusarzem ani Andrzejem Bachledą-Curusiem nie jest i pewnie nie będzie, jego szusy narciarskie robią wrażenie co najwyżej na Pierwszej Damie. To Maja Włoszczowska wylewała krew, pot i łzy na treningach i wyścigach kolarskich. Rzekoma przychylność szefa MKOL nie ma znaczenia, on też wkrótce odchodzi z urzędu. Jednak nie o osobę tu chodzi, bardziej o mało przejrzystą procedurę, decydowanie pod nieobecność połowy członków Zarządu. Przypomina to czasy "Magnata" Mariana Dziurowicza w PZPN. Gdy większość działaczy pędziła już na powrotne pociągi do domów, głosowano wsparcie finansowe dla klubu, któremu zupełnym przypadkiem prezes też szefował.

Jan Tomaszewski zachwycony Robertem Lewandowski. Najlepszy piłkarz w historii | Futbologia Przemka Ofiary

Ekscytowanie się losowaniem eliminacji piłkarskiego Mundialu przypomina czekanie na wyniki losowania lotto. Czasami wysyłam kupon bez wielkich nadziei na wygraną, bywa że tygodniami zapominam sprawdzić wyniki. Tak jest zdrowiej. Skoro nie mamy żadnego wpływu na wynik meczu Hiszpania - Holandia, to po co dywagować, który z tych rywali będzie dla nas łatwiejszy? Obaj będą trudni i wystąpią w roli faworyta grupy. Pół wieku temu Argentyna i Włochy też wydawały się poza naszym zasięgiem a zostały stłamszone przez armadę Górskiego.

Rok później na oczach 85 tysięcy kibiców rozgromiliśmy Holandię w Chorzowie. Wiem, że u nas nie gra już Deyna, Tomaszewski i Lato, ale u nich Neeskens, Cruijff ani van de Kerkhof też nie. Wiara czyni cuda a marudzenie denerwuje. Jeżeli nie powtórzymy "cudu w Kiszyniowie" i pokonamy słabszych rywali z Finlandii, Litwy i Malty, to awansujemy. Zaryzykuję i dam Polsce 40% na wygranie grupy a nie jak na tych samych łamach Jan Tomaszewski tylko 5%.

Wyschły łzy po odejściu Lucjana Brychczego, pamięć pozostanie na zawsze. Dlaczego zwany był ”Kicim"? Nie za sprawą kocich ruchów bynajmniej a z powodu nazwiska niemożliwego do wymówienia dla węgierskiego trenera Legii Janosa Steinera. Zdesperowany Madziar nazwał Lucjana "kicsi" czyli "mały". I tak już zostało. Brychczy był już po pięćdziesiątce gdy został asystentem Waldemara Obrębskiego w reprezentacji olimpijskiej. Byłem świadkiem jak na zgrupowaniu w Zakopanem zawodnicy mieli wielkie problemy z wykonaniem ćwiczenia technicznego. "Dajcie spokój, bo nogi sobie połamiecie, trener Lucjan wam pokaże"- polecił. I pokazał żonglerkę niczym Pele i Eusebio, jego idole. Obrębski, dziś zapomniany, był jednym z najzdolniejszych trenerów tamtych czasów. Niestety bardzo młodo zginął tragicznie w Australii. Gdyby nie to, byłby selekcjonerem na miarę Górskiego i Piechniczka.

Coraz więcej ważnych imprez przyznaje się Polsce. To efekt sprawnej dyplomacji władz szczypiorniaka, siatkówki, koszykówki, futbolu. Poza tym ostatnim stolica Polski musi obejść się smakiem a to z powodu braku w Warszawie hali z prawdziwego zdarzenia. Trochę wstyd. Sport to nie muzyka a Torwar nie Royal Albert Hall. Bez nowoczesnego obiektu stolica długo jeszcze będzie zazdrośnie spoglądać na Kraków, Gliwice, Łódź, Trójmiasto i kilka innych miast.