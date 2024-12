Pogrzeb Lucjana Brychczego. Relacja z uroczystości pogrzebowej, Legia żegna swoją legendę

Czarna rozpacz we Wrocławiu, bo czarny scenariusz coraz bliższy realizacji. „Trzeba na nowo zbudować naszą mentalność”

Lucjan Brychczy zapisał jedną z najpiękniejszych kart w historii Legii Warszawa. Łącznie wystąpił w 368 meczach warszawskiego klubu i strzelił w nich 182 bramki, a przez niemal 18 lat gry sięgnął z nim po cztery mistrzostwa Polski (54/55, 55/56, 68/69) i cztery Puchary Polski (54/55, 55/56, 63/64, 65/66), dotarł też z Legią do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Klubowych w 1970 roku, czyli poprzednika Ligi Mistrzów. Do tego został najstarszych zawodnikiem z pola, który zagrał w barwach Legii w lidze (37 lat i 161 dni) oraz najstarszym strzelcem bramki (37 lat i 88 dni). Ale nie mniej ważne dla całego klubu i jego sympatyków było to, że Brychczy pozostał w Legii także po zakończeniu kariery i jako asystent kolejnych szkoleniowców pomagał w zdobywaniu następnych trofeów na krajowym podwórku. W 2014 roku został honorowym prezesem Legii Warszawa. Lucjan Brychczy zmarł w poniedziałek, 2 grudnia, w wieku aż 90 lat. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia, w Warszawie. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 10:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Po zakończeniu nabożeństwa trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.