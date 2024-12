Lucjan Brychczy wzniósł Legię na wyżyny

Ta wiadomość zasmuciła piłkarskie środowisko. 2 grudnia zmarł Lucjan Brychczy, legendarny piłkarz Legii i reprezentacji Polski. W stołecznym klubie ustanowił rekordy rozegranych meczów (452) i strzelonych goli (226), które będą trudne do pobicia. To drugi najlepszy strzelec (182 gole) w historii polskiej ligi. To z nim związane są sukcesy Legii. Wraz z nim rozwijał się warszawski klubu, który z honorami żegna swoją legendę. 9 grudnia to będzie ostatnia droga ikony stołecznej drużyny, który spocznie na cmentarzu na Powązkach w Warszawie.

Ruben Vinagre ma poważny problem, Goncalo Feio powiedział to wprost. Ale dramat Legii na koniec roku!

Po raz ostatni powiemy panu Lucjanowi „Do zobaczenia”

Trener Goncalo Feio na konferencję z ŁKS Łódź w Pucharze Polski, jak i z Zagłębiem Lubin w lidze, przyszedł ubrany w specjalną koszulkę. Znalazł się na niej wizerunek Lucjana Brychczego. Każdą pomeczową wypowiedź Portugalczyk zaczyła od słów na temat ikony klubu. Tym razem nie było inaczej. - Zaczynam w taki sposób, ale nie może być inaczej - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej po meczu z Zagłębiem. - Na początku tego tygodnia wszyscy byliśmy wstrząśnięci stratą idola. Jedyne, co mogliśmy zrobić jako drużyna, to wygrać dwa mecze, które mieliśmy przed sobą i ulżyć rodzinie pana Lucjana i całej rodzinie Legii Warszawa. Aby chociaż dać ludziom troszeczkę pociechy w tak trudnym momencie. Myślę, że ta drużyna powiedziała: tak, jesteśmy dla was, jesteśmy dla ludzi". I to zrobiła. Po raz ostatni powiemy panu Lucjanowi "Do zobaczenia". Możemy iść z czystym sumieniem, że uhonorowaliśmy go w możliwie najlepszy sposób. Taki ktoś jak pan Lucjan jest wieczny i zawsze będzie. Tak samo jak pan Lucjan nigdy nie opuśćił Legii, to na pewno Legia nie opuści pana Lucjana - podkreślił szkoleniowiec warszawskiego klubu.

Rafał Augustyniak tego nie zakładał, dramat gwiazdy Legii. Trener wyznał, co się przydarzyło liderowi warszawskiego klubu

- Na początku tego tygodnia wszyscy byliśmy wstrząśnięci stratą idola. Jedyne, co mogliśmy zrobić jako drużyna, to wygrać dwa mecze, które mieliśmy przed sobą. Mogliśmy ulżyć rodzinie pana Lucjana i całej rodzinie Legii Warszawa. Aby chociaż dać ludziom troszeczkę pociechy w tak trudnym momencie - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej.

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie