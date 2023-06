Na tegorocznej edycji JBL Triathlon Poznań pojawi się gość specjalny! To już w tę niedzielę!

Co za wydarzenie!

JBL Triathlon Poznań 2023

Zawody JBL Triathlon Poznań 2023 odbędą się na dystansie 1/8, która ma długość 28,25 km i jest nazywana potocznie „sprintem”. Ta dynamiczna formuła jest gwarancją emocji aż do samej linii mety! Po rywalizacji dorosłych będziemy mogli również podziwiać w akcji najmłodszych sportowców, gdyż JBL Triathlon Poznań po raz kolejny przy współpracy z fundacją Pho3nix organizuje zawody dla dzieci Pho3nix Kids.

W zależności od wieku małego sportowca będzie mógł się on zmierzyć z rówieśnikami w triathlonie, duathlonie lub klasycznym biegu. Wszystkie dystanse zostały dopasowane do możliwości wiekowych naszych pociech. Zawody mają na celu aktywizację najmłodszych, zaszczepienie w nich pasji do sportu oraz zdrowych nawyków życia.

JBL Triathlon Poznań. Gość specjalny Marcin Lewandowski

Na JBL Triathlon Poznań pojawi się olimpijczyk, wielokrotny zdobywca medali Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Marcin Lewandowski! Ma on obecnie na swoim koncie aż 4 rekordy Polski w biegach klasycznych oraz 3 w biegach halowych. Taki specjalista z pewnością wesprze dobrą poradą każdego zawodnika!

Na swojej sportowej emeryturze Lewandowski obiecał sobie, że będzie dalej promował sport i aktywny tryb życia – zarówno wśród najmłodszych, jak i starszych! Dlatego on sam, jak i zawodnicy nie mogą się doczekać ich wspólnego spotkania na JBL Triathlon Poznań 2023.

JBL Triathlon Poznań odbędzie się w najbliższą niedzielę. Impreza razem z JBL Triathlon Sieraków tworzą cykl triathlonowych zmagań CIECH Tri Tour. Informacje o wydarzeniu na stronie.

