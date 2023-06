JBL Triathlon Poznań 2023

Zawody w sercu Wielkopolski to jedna z niewielu imprez triathlonowych w Polsce odbywających się w dużym mieście. Zawodnicy uwielbiają poznańską trasę, gdyż to właśnie wielu z nich w mieście przygotowuje się do startu. Zawody odbędą się w szybkiej, dynamicznej formule na dystansie 1/8 zwanej potocznie „sprintem”. Dystans ten o długości 28,25 km charakteryzuje się najbardziej ściśniętą czołówką, która często do ostatnich metrów ściga się łeb w łeb. Zawodnicy rozpoczną rywalizacje skokiem do jeziora maltańskiego i pokonaniu etapu pływackiego, następnie wsiądą na rowery i ul. Warszawską udadzą się w stronę pod poznańskiego Swarzędza. Zawrotka będzie czekała na triathlonistów na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Sośnicką, skąd udadzą się z powrotem nad Jezioro Maltańskie, gdzie przyjdzie czas na ostatni etap biegowy składający się z okrążenia wokół jeziora. Po pokonaniu tej trasy poznamy mistrza i mistrzynie JBL Triathlon Poznań!

Czy JBL Triathlon Poznań to wydarzenie sportowe dla każdego?

- To już w tym tygodniu. Mimo wielu przeciwności losu dopięliśmy swego, by spotkać się z naszymi zawodnikami i w tym roku. Wierzę, że i na tej edycji zobaczymy emocjonujące finisze na mecie. Odliczanie czas start! – mówi organizator zawodów z cyklu CIECH Tri Tour Wojciech Kruczyński.

Nie zapominajmy jednak o naszych pociechach! Zamiłowanie do sportu od najmłodszych lat to cudowna sprawa i dlatego, jak co roku, organizatorzy JBL Triathlon Poznań razem z fundacją Pho3nix przygotowują specjalne zawody Pho3nix Triathlon Kids! Dla dzieci z roczników 2010, 2011, 2012, 2013 oraz 2014 przygotowano specjalny triathlon o skróconym dystansie. Dla młodszych pasjonatów sportu z roczników 2015, 2016 oraz 2017 przewidziano Duathlon.

Co, jednak gdy nasza pociecha jest jeszcze młodsza, a mimo to chce wziąć czynny udział w zawodach? Żaden problem! Dla najmłodszych entuzjastów przygotowano specjalny Bieg KIDS, który podzielono na kategorie wiekowe 2018, 2019 i 2020. Rodzice jednak nie muszą martwić się o nic. Poziom trudności jest specjalnie dopasowany do każdej kategorii. Dla wielu może to być pierwszy start w tego typu zawodach i początek wspaniałej pasji.

Oprócz części sportowej przewidzianych jest także wiele atrakcji, z których chętnie skorzysta publiczność. Mowa o stoiskach food tracków, gdzie każdy będzie mógł zjeść coś ciepłego i smacznego oraz strefie zabaw dla dzieci Pho3nix Kids Zone. Jednym umili to kibicowanie, a innym doda energii po ukończonym biegu!

JBL Triathlon Poznań odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zapisy do zawodów nadal trwają, a liczbą chętnych wciąż się powiększa. Wszystkie zapisy i więcej informacji o nich pod adresem: JBL TRIATHLON POZNAŃ 2023 - 18 czerwca 2023 - STS-Live

