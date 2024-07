Najzdolniejsi polscy lekkoatleci powalczą o medale w Lublinie

Była żona Wesleya Sneijdera to bogini piękna. Jest tak gorąca, że po obejrzeniu jej zdjęć potrzebowaliśmy okładu z lodu

– Lublin jest miastem, które bardzo chętnie stawia na sport. Jestem przekonana, że uczestnicy mistrzostw będą doskonale czuć się w Lublinie, które jest miastem przyjaznym dla młodych ludzi i bardzo pięknym – dodaje zastępca Prezydenta Miasta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

– Staramy się współpracować z polskimi związkami sportowymi i efektem tego są duże imprezy młodzieżowe i juniorskie w Lublinie. Cieszymy się, że rokrocznie mamy okazję gościć mistrzostwa Polski w pływaniu, czy mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w różnych kategoriach wiekowych. Lublin jest miastem akademickim, mamy swoje Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego, więc staramy się zachęcać i budować możliwości do szkolenia oraz rozwoju w kategoriach seniorskich – mówi Jakub Kosowski, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublina.

W zawodach udział weźmie ok. czterystu zawodników reprezentujących ponad sto klubów z całej Polski. Po raz drugi w ostatnich latach mistrzostwa Polski do lat 23 odbywają się w Lublinie – poprzednie były w 2019 roku. Ambasadorem mistrzostw jest Bartosz Kitliński, czyli zawodnik należący do programu Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie, reprezentujący klub AZS UMCS Lublin.

– Bartek niedawno podczas Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy pobił ustanowił swój rekord życiowy w biegu na 800 metrów, który jest najlepszym wynikiem na tym dystansie w 2024 roku w Polsce. Jesteśmy przekonani, że tak dla niego, jak i dla wielu innych sportowców występ w Lublinie będzie udanym występem, bo na naszym stadionie lekkoatleci lubią startować i osiągają tu dobre rezultaty – mówi Paweł Danielczuk, prezes KŚ AZS Lublin. Organizatorem mistrzostw są Miasto Lublin i Polski Związek Lekkiej Atletyki, wydarzeniu partneruje samorząd Województwa Lubelskiego, a operatorem zawodów jest KŚ AZS Lublin.

Mistrzostwa Polski do lat 23 w Lublinie rozpoczną się w sobotę o godz. 13.30, a pierwszego dnia imprezy zawodniczki i zawodnicy będą rywalizować o medale w biegach na 100, 400 i 800 metrów kobiet i mężczyzn, 100 metrów przez płotki kobiet, 110 metrów przez płotki mężczyzn oraz 3000 metrów z przeszkodami kobiet i mężczyzn, a także skoku o tyczce, pchnięciu kulą i rzucie młotem kobiet i mężczyzn. Z kolei drugiego dnia imprezy przewidziano finały w biegach na 200 i 1500 metrów oraz 400 metrów przez płotki kobiet i mężczyzn, sztafetach 4x100 i 4x400 metrów kobiet i mężczyzn, a także w skoku wzwyż, rzucie dyskiem i rzucie oszczepem kobiet i mężczyzn. Mistrzostwa Polski do lat 23 w Lublinie zakończą się w niedzielę ok. godz. 16.30.