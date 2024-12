Natalia i Konrad Bukowieccy spędzą święta w Barcelonie! A jak inni polscy sportowcy? ZDJĘCIA

Policja wkroczyła do domu szefa komitetu olimpijskiego i do siedziby organizacji. Litania zarzutów

Bukowieccy w Barcelonie

Brązowa sprinterka z Paryża (bieg na 400 m) Natalia Kaczmarek po igrzyskach poślubiła kulomiota Konrada Bukowieckiego. Młoda Para święta spędzi w Barcelonie. - Pojechaliśmy do Portugalii samochodem, skąd przemieścimy się do stolicy Katalonii, a dotrze tam też nasza rodzina. Lubię wigilijne jedzenie i myślałam, żeby je wysłać, ale bałam się, że się zepsuje. Będziemy próbowali robić je na miejscu. Zamiast karpia skosztujemy lokalnych ryb.

Pia zrobi barszcz

Pia Skrzyszowska (100 m płaskie i przez plotki) święta spędzi w rodzinnej Warszawie. - Dla mnie święta to idealny czas, żeby się zatrzymać, odpocząć i odetchnąć. W tym roku wyjątkowo sama zgłosiłam się do robienia barszczu i bardzo mi się to podoba, bo jest to pierwszy raz, kiedy w życiu robię jakąkolwiek zupę - uśmiecha się.

Bliźniaczki świętują urodziny

Bliźniaczki Aleksandra i Natalia Kałuckie (wspinaczka sportowa) w pierwszy dzień świąt skończą 23 lata. - Święta spędzimy rodzinnym w Tarnowie. To też czas naszych urodzin, więc na pewno szykuje się dużo świętowania i dobrego jedzenia przy stole - mówi Natalia.

Bliźniacy czekają na pierogi

Bliźniacy Michał i Krzysztof Chmielewscy (pływanie, 200 m motylkiem) też wyczekują Gwiazdki. - Prezenty już kupione, staraliśmy się myśleć o tym przed przylotem do Polski - zdradzają. - Ulubione potrawy? ⁠Czekamy na barszcz z uszkami oraz pierogi z kapustą i grzybami.

Święty chce święty spokój

Sprinterka Justyna Święty-Ersetic (400 m) święta spędzi w gronie najbliższych. - Ja będę zabezpieczała wigilię od tej słodkiej strony. Upiekę sernik i pierniki, a do tego muffiny - mówi. - Ostatnio mąż pytał mnie, co chcę na święta, a ja odpowiedziałam: święty spokój!

Masiuk u dziadków

Pływak Ksawery Masiuk, brązowy medalista MŚ w Budapeszcie, święta spędzi u dziadków. - Wigilia to idealny moment żeby się spotkać z rodziną, której dość długo nie widziałem w tym roku - mówi. - W kuchni nie jestem specjalistą. Na szczęście moja rodzina jest w tym znakomita.

Wiśniewska uwielbia zupę

Kajakarka Helena Wiśniewska przed świętami wzięła się za robienie sałatki. - Jest to dla mnie wyjątkowy i magiczny czas, który pozwala oderwać się od codziennych obowiązków i spędzić chwile z najbliższymi. Zawsze śpiewamy kolędy, dzielimy się opłatkiem i celebrujemy każdą chwilę - podkreśla. - Najbardziej czekam na wigilijnym stole kiedy pojawią się pierogi i moja ulubiona zupa grzybowa!

Krótkie święta Łuczak

Narciarka alpejska Magdalena Łuczak święta spędzi tradycyjnie w Łodzi. - Ciężko jest mi wyobrazić sobie święta bez spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Długo jednak w Polsce nie pobędę, bo 25 lub 26 grudnia wyjeżdżam już na kolejny start, który jest zaplanowany między świętami a Nowym Rokiem - wyjawia.

Fajdek pójdzie w sałatki

Młociarz Paweł Fajdek świetnie odnajduje się w kuchni. - Po prostu lubię gotować. Chętnie w święta pójdę w sałatki, paszteciki, może małe krokiety. Można wtedy siedzieć i się bawić – mówi.