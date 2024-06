Nie żyje były reprezentant kraju. Piłkarz zginął tragicznym wypadku, miał zaledwie 38 lat

Aż nam szczęki opadły gdy zobaczyliśmy co zrobił Lukas Podolski. Były mistrz świata nawet się nie zastanawiał, zasłużony czas

Landry N'Guemo miał za sobą bogatą karierę. Urodził się w Kamerunie, ale piłkarsko rozwijał się we Francji i był obywatelem obu tych państw. W 2005 roku dołączył do seniorskiego zespołu AS Nancy z juniorskiej drużyny tego klubu. Oprócz Nancy grał też w Celticu Glasgow, Bordeaux, Saint-Etienne czy dwóch tureckich klubach Akhiskar Belediye oraz Kayserisporze. Karierę zakończył 2020 roku po tym, jak opuścił norweskie Kongsvinger.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

N'Guemo swoimi występami w Europie zapracował sobie na powołania do kadry Kamerunu, w której zadebiutował w 2006 roku. Defensywny pomocnik zdobył z reprezentacją wicemistrzostwo Afryki w 2008 roku, występował także na mundialach w 2010 oraz 2014 roku. Łącznie wystąpił w 42 meczach swojej reprezentacji i przez długi czas dzielił boisko z legendarnym Samuelem Eto'o, obecnym prezesem kameruńskiej federacji, który zareagował już na informacje o śmierci byłego kolegi z boiska.

Jak informuje portal africanews.com, N'Guemo zginął w wypadku samochodowym kilka kilometrów od Jaunde, stolicy Kamerunu, 27 czerwca. Samochód, którym podróżował 38-latek, prowadzony był przez jego szofera. W pewnej chwili pojazd zderzył się z ciężarówką, ale dokładne przyczyny tego znaczenia nie są znane. Obaj mężczyźni ponieśli śmierć na miejscu. Na tę tragedię zareagował m.in. wspomniany Eto'o, który udostępnił na swoim profilu na Instagramie swoje zdjęcie z Landrym N'Guemo i dodał krótkie „triste” co po hiszpańsku oznacza „smutny” i kilka emotikonek przedstawiających zapłakaną twarz.