Nie żyje legendarny piłkarz. Raszid Machlufi miał 88 lat

Smutne informacje dotarły do Polski. W wieku 88 lat zmarł były reprezentant Algierii i eks reprezentant kraju w piłkę nożną, a także bohater tamtejszych walk o niepodległość - Raszid Machlufi. O odejściu zawodnika poinformowała tamtejsza federacja piłkarska.

Nie żyje Raszid Machlufi. Był legendą algierskiej piłki

Machlufi swoją piłkarską drogę rozpoczął w AS Saint-Etienne i wygrywał mistrzostwo Francji, a także 4 razy zagrał dla reprezentacji "Trójkolorowych". W 1959 roku porzucił grę w piłkę, aby wziąć udział w walkach o niepodległość Algierii. Do futbolu wrócił w 1961 roku szwajcarskiego Servette, gdzie wygrywał tytuł mistrza Szwajcarii. W 1962 roku wrócił do Francji, aby reprezentować ponownie Saint-Etienne, w którym grał do 1968 roku, zdobywając po drodze trzy krajowe czempionaty. Karierę skończył w 1970 roku jako piłkarz Bastii.

Po latach udanej kariery piłkarskiej, Machlufi został trenerem kadry narodowej i doprowadzić drużynę z północnej Afryki do pierwszego w swojej historii udziału w mistrzostwach świata w 1982 roku.

- Z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci legendarnego algierskiego piłkarza Raszida Machlufiego, trenera kadry narodowej i byłego prezesa Algierskiej Federacji Piłkarskiej - napisano w oświadczeniu stworzonym w imieniu prezydenta Algierii, Abda al-Madżida Tabbuna.

