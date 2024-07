Nie żyje Piotr Kubica. Specjalny zespół zajmie się wyjaśnieniem tej tragedii

Ukochana Cristiano Ronaldo odsłoniła krągłe pośladki, które rozpalają do czerwoności. Intrnauci od razu zaczęli to robić na widok Georginy

Nie żyje Piotr Kubica. Firma, w której pracował, przekazała ważne wieści

Do tego niezwykle tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę, 21 lipca. To wówczas pracujący dla PGE Energetyka Kolejowa S.A. Piotr Kubica został porażony prądem na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa. Prowadził on prace serwisowe przy stacji transformatorowej ST8. Wielką pasją 34-latka była piłka nożna i spełniał się on w niej grając w futsalowej drużynie GKS Futsal Tychy. Śmierć Kubicy wstrząsnęła środowiskiem i już teraz wiadomo, że jego sprawą zajmie się specjalny zespół.

Jak się okazało, sprawą zajmuje się nie tylko policja, ale sama firma zatrudniająca Kubicę będzie próbowała wyjaśnić całą sytuację. – Powołany został specjalny zespół powypadkowy, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny zdarzenia. Współpracuje on ze wszystkimi powołanymi do tego służbami. Do czasu zakończenia prac nie udzielamy więcej informacji w tej sprawie. Przedstawiciele spółki są w kontakcie z rodziną poszkodowanego, która może liczyć na wszelką dostępną w tej sytuacji pomoc – przekazała PGE Energetyka Kolejowa.

Warto przypomnieć, że dla rodziny zmarłego została założona zbiórka, aby pomóc im w tym niezwykle trudnym czasie. Piotr Kubica osierocił trójkę dzieci. – To niewyobrażalna tragedia, która niestety jest faktem i której długo nie będziemy w stanie zaakceptować i się z nią pogodzić – czytamy na stronie zbiórki.