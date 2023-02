O której godzinie SKOKI DZISIAJ piątek 17.02.2023 PŚ Rasnov O której dzisiaj skoki w piątek w Rasnowie 17 lutego 2023

Chorwacka seksbomba poszła na całość. Ivana Knoll złożyła prezydentowi FIFA propozycję nie do odrzucenia

Spis treści

Skoki narciarskie dzisiaj to PŚ w Rasnovie. Nieopodal zamku w Branie, który od lat uchodzi za siedzibę wampira Draculi, odbędzie się rywalizacja o kolejne punkty Pucharu Świata. W Rumunii zaplanowano dwa konkursy: jeden indywidualny i jeden drużynowy. Rasnov to rodzynek w tegorocznym kalendarzu. Tylko tam skoczkowie będą mogli się zmierzyć na obiekcie normalnym (rozmiar 97 m) w sezonie 2022/2023. To również jedyna szansa dla całej stawki na sprawdzenie dyspozycji na mniejszej skoczni przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Planicy.

Skoki dzisiaj O której godzinie dzisiaj skoki w piątek 17.02.2023 Rasnov

Pierwszy Puchar Świata w Rasnovie odbył się trzy lata temu, a na jeden z konkursów wybrał się nawet ówczesny Ludovic Orban. W obawie o niską frekwencję na Trambulina Valea Carbunarii na skocznie zaproszono uczniów oraz… wojskowych. W mieście w Transylwanii skoki można było obejrzeć za darmo i tak samo będzie tym razem. Wciąż trwa walka o promocję skoków w tym kraju, a skoczkowie z Rumunii ciągle czekają na pierwsze sukcesy w Pucharze Świata.

O której godzinie skoki dzisiaj piątek 17.02 PŚ w Rasnovie

Thomas Thurnbichler zdecydował, że do Rumunii poleci tylko 4 polskich zawodników, a wśród nich nie będzie naszych najlepszych skoczków. Na zawody w Pucharu Świata w Rasnovie wybiorą się tylko Jan Habdas, Tomasz Pilch, Kacper Juroszek i Maciej Kot. Sam Thurnbichler także nie pojawi się w Rumunii. To na pewno duży cios dla fanów, którzy chcieli wybrać się na te zawody, ale też i dla telewidzów. Jednakże trudno nie zrozumieć decyzji sztabu. Ważniejsze w tej chwili są mistrzostwa świata, które zaraz po zawodach w Rumunii rozpoczną się w słoweńskiej Planicy.

Skoki narciarskie dzisiaj 17.02.2023 O której skoki w piątek

Na piątek zaplanowano konkurs indywidualny kobiet i prolog do konkursu indywidualnego mężczyzn. Początek konkurs kobiet o godzinie 10, a prolog mężczyzn o godzinie 16.20. Transmisja TV na TVP 1 i TVP Sport. Poniżej program zawodów mężczyzn.

Piątek, 17.02.2023

9:00 - Oficjalny trening

16:45 - Prolog

Sobota, 18.02.2023

15:15 - Seria próbna

16:20 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 19.02.2023

15:00 - Seria próbna

16:10 - Konkurs duetów