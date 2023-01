O której godzinie SKOKI DZISIAJ piątek 27 stycznia 2023 PŚ Bad Mitterndorf O której dzisiaj skoki w piątek Kwalifikacje 27.01

Skandal! MKOl chce dopuścić Rosjan do igrzysk. Minister Kamil Bortniczuk: „Nie powinniśmy pozwolić”

Skoki narciarskie dzisiaj to kwalifikacji do PŚ w lotach za skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Jak zaprezentują się Polacy po średnio udanym wypadzie do Japonii? Sapporo nie okazało się tym razem szczęśliwe dla naszych skoczków. W trzech konkursach wywalczyli tylko jedno miejsce na podium (Dawida Kubackiego w pierwszym z nich). Czyżby w połowie sezonu rywale uzyskiwali przewagę nad naszymi reprezentantami? – Nic takiego – uspokaja Apoloniusz Tajner, były prezes PZN.

– Nie jestem rozczarowany tym, co wydarzyło się w Sapporo. W dodatku czwarty dzień pobytu w innej strefie czasu robi się niekorzystny dla niektórych - podkreśla Apoloniusz Tajner. - Uważam, że wszystko jest w porządku. A najważniejsze, że naszym skoczkom dobrze wychodzi odejście z progu. Brak jedynie ustabilizowanego piątego zawodnika w drużynie. Wprawdzie zwyżkuje forma Olka Zniszczoła, ale widać oznaki zmęczenia u Pawła Wąska - dodaje Tajner. Dawid Kubacki pozostaje światowym liderem jeszcze od Letniego Grand Prix. Ale jego przewaga mocno topnieje. Czy wytrwa do końca sezonu? – Jestem spokojny o Dawida – mówi współautor sukcesów Adama Małysza. – Skacze równo i powtarzalnie. On sam wprawdzie mówił, że nie było ostatnio tak dobrze, ale kiedy nie trafi w dobre warunki, trudno, żeby wyszedł z tego świetny wynik. W jego wejściu w próg i potem w powietrze nie ma błędów.

Zdaniem Apoloniusza Tajnera wyjątkowego pecha do warunków atmosferycznych ma w tym sezonie Kamil Stoch. – Los daje mu dobre warunki tylko w połowie skoków. Gdyby raz trafił w bardzo dobre warunki, a raz w średnie, już teraz w jego zasięgu byłoby zwycięstwo w konkursie - zauważa Apoloniusz Tajner. - Trafia w próg bez spóźnień, ma też z progu mocne odejście w powietrze. Brakuje tylko błysku w tym odejściu. Ale jest już blisko tego. Nie odpowiem, kiedy wygra 40. pucharowy konkurs, jednak myślę, że wygra go jeszcze tej zimy. A technika, z jaką skacze, pozwala myśleć o tym także w odniesieniu do lotów - dodaje Tajner. Najbliższe loty w ten weekend, w Bad Mitterndorfie.

Na piątek 27 stycznia 2023 r. zaplanowano kwalifikacje na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Początek kwalifikacji o godzinie 12.45. Transmisja TV na antenie Eurosportu 2 oraz online w Playerze. Poniżej plan zawodów w Bad Mitterndorf.

Piątek, 27.01.2023

10:15 - Oficjalny trening

12:45 - Kwalifikacje

Sobota, 28.01.2023

13:00 - Seria próbna

14:15 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 29.01.2023

12:45 - Kwalifikacje

14:15 - Pierwsza seria konkursowa