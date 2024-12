Sylwia Dekiert w tajemnicy wyszła za mąż! Dotarliśmy do zdjęć. Dziennikarka TVP wzięła ślub daleko od Polski

Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje, a potem potwierdził klasę, triumfując również w sobotnim konkursie indywidualnym Pucharu Świata na Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze w zawodach PŚ. Reprezentant Austrii oddał skoki na odległość 132 m oraz 135,5 m. Drugie miejsce zajął Gregor Deschwanden, a trzecie Pius Paschke. Jedenasty był Paweł Wąsek, a pucharowe punkty zdobyło czterech Polaków. Kamil Stoch nie wszedł nawet do drugiej serii. Jak nasi skoczkowie zaprezentują się w Wiśle w niedzielę? W Lillehammer było kiepsko, skocznia w Ruce zawsze była dla Polaków zaczarowana, teraz Dawid Kubacki i Kamil Stoch i reszta mają uwolnić swój potencjał w tym sezonie. Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince zawsze się udawało. Nasi mistrzowie na niej wygrywali. Czy w niedzielę nawiążą do sukcesów sprzed lat?

W zeszłym sezonie polscy skoczkowie zgubili formę i nie mieli pojęcia jak ją znaleźć. W końcówce sezonu moc potrafił odzyskać tylko Aleksander Zniszczoł. Nie pomogły wtedy nawet konkursy w Polsce. Najlepszy w zawodach indywidualnych Piotr Żyła zajął 14. miejsce, dziś jest największą niewiadomą w całej stawce.

Przed nami drugi konkurs indywidualny w Wiśle. - Wierzę, że Polacy wykorzystają doświadczenie - mówił nam Alexander Stoeckl, dyrektor polskich skoków. - Wierzę, że wszyscy nasi najbardziej doświadczeni, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki je wykorzystają. Piotr Żyła musiał odpuścić kilka wyjazdów. W końcu mógł normalnie popracować, bez bólu kolana. Widzę jednak, że jest szczęśliwy i zmotywowany – dodał Austriak.

I choć Żyła, jako wiślanin, będzie skakał u siebie, to Stoch i Kubacki wygrywali w Wiśle-Malince dwukrotnie. Pierwszy w 2017 roku, a drugi pięć lat później. Do tego jeszcze polska drużyna była najlepsza w 2018 roku. – Na razie szału nie ma, ale jest krok naprzód. Trzeba szukać pozytywów, a nie się biczować, bo to tylko sprawia, że się cofamy – tłumaczył niedawno Kamil Stoch przed kamerami Eurosportu.

W zeszłym roku FIS pozwolił PZN przeprowadzić w ramach Pucharu Świata tzw. PolSKI Turniej. W tym cyklu zabrakło miejsca dla imprezy w Szczyrku i pomysł na kontynuację turnieju trzeba odłożyć na następny sezon. - Mamy już inne plany – tłumaczył nam wprost Sandro Pertile, dyrektor PŚ, kilka miesięcy temu.

Trwa Puchar Świata na skoczni Wisła-Malinka. Na niedzielę 8 grudnia zaplanowano kwalifikacje i drugi konkurs indywidualny. Początek kwalifikacji o godzinie 13.45. Początek pierwszej serii konkursu o godzinie 15.15. Transmisja TV na Eurosporcie 1, TVP Sport oraz na platformie MAX.

Niedziela, 8.12.2024

13:45 - Kwalifikacje

15:15 - Pierwsza seria konkursowa

