Spis treści

Czas na drugą odsłonę rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Pierwszy weekend w tym sezonie nie dostarczył polskim kibicom powodów do radości. Przed nami rywalizacja w mroźnej Ruce k. Kuusamo. – Nie powiem, że czekam ze spokojem na najbliższe konkursy – mówi nam Jakub Kot, ekspert Eurosportu i TVN. Czy polscy skoczkowie narciarscy lepiej zaprezentują się w bardzo wymagających warunkach w Finlandii? Oby rywalizacja w Ruce była dla nich przełomem.

O spokój faktycznie może być trudno, bowiem w Norwegii polscy skoczkowie ugrali w sumie tylko 48 punktów, z czego aż 40 zdobyli (razem) Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. O weekendzie w na Lysgårdsbakken Dawid Kubacki i Kamil Stoch będą chcieli szybko zapomnieć. Obaj zaliczyli po jednym konkursie bez punktów. – To trudno mówić, że to był dobry początek sezonu, bo na pewno oni by chcieli więcej. Natomiast też pamiętamy, jak wyglądało to rok temu. Było jeszcze gorzej - analizuje Jakub Kot, znany ekspert. Na pewno ani Dawida, ani Kamila takie skoki nie zadowolą. Będziemy mądrzejsi z tygodnia na tydzień, bo oni powinni nabierać pewności siebie. Wystarczy jeden lepszy weekend, żeby tak się stało. Nie powiem, że czekam ze spokojem na najbliższe konkursy. Jeżeli Rukę przejdziemy, jako cały zespół, suchą stopą, bez jakichś większych wpadek, to może właśnie u siebie na tej naszej skoczni w Wiśle uda nam się trochę zmotywować fajnymi wynikami – mówi nam Jakub Kot.

O której dzisiaj skoki narciarskie sobota 30.11.2024 PŚ Ruka k Kuusamo

Na mistrzów warto czekać. Kamil Stoch i Dawid Kubacki wielokrotnie pokazywali, że potrzebują kilku tygodni, aby się rozkręcić. W rolach liderów na razie występują Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. – Nie ma jakiejś paniki, tak jak była rok temu, skoczkowie wiedzą co nie działa i wiedzą, co poprawić. Staram się patrzeć na konkursy w Ruce z optymizmem, szczególnie na Olka, bo jak w Lillehammer były warunki w plecy, to wiemy, że Olek miał problemy, by odlecieć. Natomiast jego technika pasuje do dużych obiektów, jak właśnie w Ruce – zakończył Kot.

Skoki dzisiaj O której godzinie kwalifikacje i konkurs w sobotę 30 listopada 2024

Przed nami Puchar Świata w skokach narciarskich w Ruce k. Kuusamo. Na sobotę 30 listopada zaplanowano kwalifikacje i konkurs indywidualny. Początek kwalifikacji o godzinie 15.30 polskiego czasu. Początek pierwszej serii konkursu o godzinie 17. Transmisja TV na Eurosporcie 1, TVN oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

Sobota, 30.11.2024

13.30 - Oficjalny trening

15:30 - Kwalifikacje

17:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 1.12.2024

13:45 - Kwalifikacje

15:15 - Pierwsza seria konkursowa

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie