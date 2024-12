Otylia Jędrzejczak szkoliła adeptów pływania w Pruszkowie. „Sport rywalizuje dzisiaj z mediami społecznościowymi i grami”

Sylwia Dekiert w tajemnicy wyszła za mąż! Dotarliśmy do zdjęć. Dziennikarka TVP wzięła ślub daleko od Polski

– Bardzo się cieszę, że udanie kończymy projekt Otylia Swim Tour w 2024 roku. 160 uczestników w Pruszkowie powoduje, że to jest największy liczbowo tour w tym roku, co znaczy, że projekt w dalszym ciągu jest pożądany. Cieszę się bardzo, że ta tegoroczna edycja, czyli sześć miast, które odwiedziliśmy, pokazała, że jest wiele wspaniałych dzieci, wspaniałych rodziców, dzięki czemu wspaniała atmosfera realizacji zajęć z naszymi trenerami. Bardzo dziękuję trenerom, którzy w ogromnej liczbie podróżują z nami po całej Polsce – mówi Otylia Jędrzejczak.

W trakcie warsztatów dwunastu trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadziło zajęcia dla młodych adeptów pływania zarówno w wodzie, jak i na lądzie. W tym czasie ich rodzice mieli okazję wziąć udział w wykładach psychologa sportowego i dietetyka.

– Nas bardzo cieszy, że dzieciaki, zamiast przebywać w domu z tabletami czy smartfonami w rękach, wybierają sport. Promocja sportu, promocja pływania ogromnie nas cieszy i taki jest nasz cel. Sport nadal jest w osi zainteresowań, co w tych czasach nie jest takie oczywiste. Mam poczucie, że sport rywalizuje dzisiaj właśnie z mediami społecznościowymi, z grami i tak dalej. Tym bardziej nas cieszy, że dzieciaki wybierają sport i robią to dobrowolnie. Chcemy ich zostawić z dobrym wrażeniem, zarażać ich pływaniem. Zaangażowane dzieciaki to wyjątkowy skarb, który należy pielęgnować – mówi Szymon Kujat, wielokrotny mistrz Polski w pływaniu, a dzisiaj jeden z trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak. Uczestnicy zajęć otrzymali pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. AquaWave, HMS Fitness i EPRO Polska.

Sobotnie zajęcia współfinansowane były przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. – Jestem niezmiernie zaszczycony, że tak licznie przyszli tutaj zarówno dzieci, jak i rodzice i że mogą czerpać garściami wiedzę od tej fantastycznej kadry. Jestem z tego dumny. Mam nadzieję, że nasze pociechy wyciągną jak najwięcej z tego dnia. Cieszę się, że cały powiat pruszkowski, nie tylko Pruszków, może korzystać z tych wszystkich możliwości, które chcemy robić dla dzieciaków. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby stawiać na rozwój, na sport. Tutaj dzieciaki uczą się dyscypliny i wszystkich innych bardzo ważnych wartości, które przydadzą im się w życiu – mówi Adrian Ejssymont, starosta powiatu pruszkowskiego.

W tym roku odbyło się sześć zajęć z cyklu Otylia Swim Tour – Zgierzu koło Łodzi, Lubaczowie na Lubelszczyźnie, Sanoku na Podkarpaciu, Chełmie w Lubelskiem, Zduńskiej Woli w Łódzkiem i w Pruszkowie na Mazowszu. Otylia Jędrzejczak podkreśla, że projekt cały czas się rozwija. – Kiedy dziesięć lat temu projekt Otylia Swim Tour ruszał, jego założeniem było łączenie rodziców i dzieci w edukacji i w rozwoju. Nie spodziewałam się, że będziemy tak rosnąć z roku na rok. Najważniejsze jest to, że z roku na rok liczba dzieci biorących udział w projekcie i ilość rodziców rośnie, a miasta, które chcą nas gościć, zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem. Wielu z tych młodych adeptów pływania widzimy później po kilku latach na zawodach, co też jest niezwykle ważne. Cieszę się, że projekt zyskał przede wszystkim renomę, że dzięki współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest bezpłatny, a dzieci i rodzice mogą brać w nim udział – dodaje.

Zajęcia z cyklu Otylia Swim Tour są finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.