Pele MAJĄTEK Ile zarobił Pele w całej karierze? Kto dziedziczy MAJĄTEK Pelego 2022 spadkobiercy

Pelé nie żyje. Brazylijski piłkarz zmarł w wieku 82 lat. To jeden z najwybitniejszych postaci XX wieku, często uważany za największego piłkarza w historii gwiazdor był prawdziwą legendą. W szczytowym okresie swojej kariery był też najlepiej opłacanym sportowcem na świecie. Jak podaje hiszpańska "Marca", Pelé nawet już jako osoba w podeszłym wieku nadal zarabiał dziesiątki milionów dolarów dzięki umowom reklamowym, zwłaszcza z Pumą. W najwyższej klasie rozgrywkowej Pelé dzierży wciąż wiele znaczących rekordów, w tym najwięcej zdobytych bramek (541). We wszystkich rozgrywkach łącznie zdobył 1297 goli. W Brazylii, gdzie się urodził, Pelé jest czczony jako bohater narodowy i jest rekordzistą pod względem liczby bramek strzelonych w jednym sezonie (77).

Po przejściu na emeryturę Pelé został działaczem politycznym, pracował na rzecz poprawy życia ubogich w Brazylii, a także był światowym propagatorem piłki nożnej. W momencie śmierci jego majątek szacowano na ok. 100 mln dolarów. Jego zarobki w ciągu roku sięgały ostatnio kilkunastu milionów dolarów. Kto odziedziczy majątek Pelego?

Od kilku tygodni było wiadomo, że Pele umiera. Już we wrześniu zeszłego roku brazylijski gwiazdor przeszedł poważną operację usunięcia guza z jelita grubego, ale to nie zakończyło walki z chorobą. By walczyć z nowotworem, Pele postanowił sprzedać na aukcji m.in. jedno ze swoich cennych aut. Był to słynny Volkswagen Beetle, którego otrzymał w 1956 roku. Można się tylko domyślać, jak trudno było mu się rozstać z tym pojazdem. Gdy dostał to auto, miał zaledwie 16 lat! Dopiero rozpoczynał poważną karierę w Santosie, ale nawet taka pamiątka była dla niego niczym w zestawieniu z walką o życie. Niestety, poświęcenia brazylijskiej legendy jedynie opóźniły tragiczny finisz, który nadszedł 29 grudnia.

Pelemu w ostatnich dniach towarzyszyli najbliżsi, a jego córka - Kelly Nascimento - stała się najlepszym źródłem wiedzy o krytycznym stanie zdrowia chorego ojca. 55-latka zdążyła już publicznie pożegnać trzykrotnego mistrza świata i najlepszego piłkarza XX wieku. - Wszystko, czym jesteśmy, zawdzięczamy Tobie, kochamy Cię nieskończenie. Spoczywaj w pokoju - napisała 55-latka w mediach społecznościowych. W czwartkowy wieczór cały świat opłakuje wybitnego Pelego, który na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej.

Pele czyli Edson Arantes do Nascimento był trzykrotnie żonaty. W 1966 roku ożenił się po raz pierwszy z Rosemeri dos Reis Cholbi. W 1982 roku po 16 latach małżeństwa wzięli rozwód. Z tego związku Pele miał ma trójkę dzieci, dwie córki i syna: Kelly Cristinę (ur. 13 stycznia 1967), Jennifer (ur. 1978) i Edsona („Edinho”, ur. 27 sierpnia 1970), który w maju 2014 r. został skazany na 33 lata więzienia za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Po apelacji wyrok został zmniejszony do 12 lat i 10 miesięcy.

Pele od 1981 do 1986 roku był związany z prezenterką telewizyjną Xuxą, która miała 17 lat, kiedy zaczęli się spotykać. W kwietniu 1994 roku Pelé poślubił piosenkarkę gospel Assírię Lemos Seixas, która 28 września 1996 roku urodziła bliźniaki Joshuę i Celeste. Para rozwiodła się w 2008 roku. Pelé miał jeszcze co najmniej dwoje nieślubnych dzieci. Sandra Machado urodziła się w 1964 roku w wyniku przelotnego związku z pokojówką Anizią Machado. Kobieta przez lata walczyła o uznanie ojcostwa Pelé, który odmówił poddania się testom DNA. W końcu ustąpił po sądowy nakazie. Test wykazał, że dziewczyna jest jego córką. Pelé miał także kolejną córkę, Flávię Kurtz, z pozamałżeńskiego związku dziennikarką Lenitą Kurtz.

W wieku 73 lat Pelé ogłosił zamiar poślubienia 41-letniej Marcii Aoki, japońsko-brazylijskiej importerki sprzętu medycznego z Penápolis w São Paulo, z którą spotykał się od 2010 roku. Po raz pierwszy spotkali się w połowie lat 80. w Nowym Jorku. Pobrali się w lipcu 2016 r. Szacuje się, że w momencie śmierci Pelego jego majątek był wart ok. 100 mln dolarów.