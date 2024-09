Piękna ukochana Ronaldo przerwała milczenie. Georgina Rodriguez ujawniła całą prawdę, "ulżyło jej" kiedy piłkarz to zrobił!

Nie żyje mistrzyni kraju w podnoszeniu ciężarów. To kolejny bolesny cios, jeszcze w kwietniu sięgała po tytuł

Cristiano Ronaldo od prawie dwóch lat jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Nassr i w swoim klubie radzi sobie cały czas bardzo dobrze. Zawodnik strzela całe multum bramek i jak sam podkreśla, u nowego pracodawcy jest bardzo szczęśliwy. Głos w tej sprawie zabrała wybranka Ronaldo - Georgina Rodriguez, która udzieliła wypowiedzi dla Netflixa. W show poświęconym życiu byłego zawodnika Manchesteru United i Realu Madryt nie zabrakło wzmianki o tym, że modelka "poczuła ulgę", kiedy napastnik zdecydował się na wyprowadzkę do arabskiego kraju.

Georgina Rodriguez szczerze o życiu w Arabii Saudyjskiej. "Poczuła ulgę"

Jak powiedziała Rodriguez w rozmowie z "Netflixem", poczuła wielką ulgę, kiedy wraz z ukochanym wyprowadziła się do Arabii Saudyjskiej. Jak podkreślała, nie podobał się jej Manchester, a sam piłkarz także nie czuł się dobrze w trakcie drugiego podejścia do drużyny "Czerwonych Diabłów" z Old Trafford.

- Kiedy Cristiano powiedział mi, że będzie grał w Al-Nassr, poczułam ogromną ulgę, ponieważ naprawdę chciałam opuścić Manchester. Wiedziałam, że czeka na nas coś wielkiego i byliśmy bardzo zmotywowani. Byłam bardzo szczęśliwy, że przyjechałam do Arabii Saudyjskiej - powiedziała Rodriguez.

Przypomnijmy, że Ronaldo z Manchesterem United rozstał się w listopadzie 2022 roku. Zawodnik odszedł przez konflikt z trenerem "Czerwonych Diabłów" Erikiem Ten Hagiem.