i Autor: High Performance, Action Images / Reuters / Forum Paul Gascoigne wczoraj i dziś

Smutne życie geniusza futbolu

„Poddam się dopiero w trumnie”. Gwiazdor światowej piłki jest alkoholikiem, mówi szczerze o uzależnieniu i próbach ratunku

Był wielki na piłkarskiej murawie, ale życiowe pokusy go przerosły. Paul Gascoigne, angielski pomocnik, w maju skończy 57 lat, ale wygląda na 77. Zniszczona, nalana twarz mówi wiele o tym, jak wyglądała egzystencja uczestnika m. in. finałów MŚ 1990 i ME 1996, który mógł być legendą, a został alkoholikiem. W najnowszej rozmowie z dziennikarzami programu High Performance wyznał wiele grzechów.