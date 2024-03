Była ukochaną Wojciecha Szczęsnego, ułożyła sobie życie z dziedzicem fortuny wartej grube miliardy. Można się zatracić

Była ukochaną Wojciecha Szczęsnego. Od jej zdjęć nadal kręci się w głowie

Sandra Dziwiszek poznała Wojciecha Szczęsnego jeszcze w liceum. Spotykali się już przed Euro 2012, ale to rok imprezy w Polsce i na Ukrainie był kluczowy. To właśnie wtedy modelka i bramkarz reprezentacji Polski się rozstali. Jednym z powodów był fakt, że piłkarz nie pojawił się na studniówce partnerki. Kilka miesięcy później jeszcze spróbowali odbudować relację, ale nie udało im się naprawić kryzysu i ostatecznie zakończyli związek. Od tamtej pory wiele się zmieniło - Szczęsny ożenił się z Mariną Łuczenko-Szczęsną, z którą ma syna Liama. Z kolei Dziwiszek poświęciła się studiom w Londynie i modelingowi, dzięki czemu poznała obecnego partnera. Jest nim Nicholas Latifi - były kierowca F1 i syn multimiliardera Michaela Latifiego.

Sandra Dziwiszek ułożyła sobie życie z byłym kierowcą F1 i synem multimiliardera

Nicholas Latifi jest kierowcą wyścigowym - w 2019 r. został kierowcą testowym i rozwojowym Williamsa w F1, a w latach 2020-2022 wszedł do głównego zespołu jako następca Roberta Kubicy. W lipcu zeszłego roku zakończył karierę, a także zawiesił ją w całym motorsporcie. Mówi się, że szykuje się na wejście do spółki ojca. Majątek Michaela Latifiego szacuje się na blisko 27 miliardów dolarów, co w przeliczeniu daje niemal 107 miliardów złotych! Sporą część odziedziczy najprawdopodobniej Nicholas, który już od kilku lat jest szczęśliwy z Sandrą Dziwiszek.

Polska modelka początkowo nie ujawniała swojego partnera, ale w końcu się przełamała. Teraz stało się to normalnością, a w jej mediach społecznościowych nie brakuje romantycznych ujęć z Latifim. Jak na modelkę przystało, można w nich znaleźć też bardziej pikantne zdjęcia. Profil Dziwiszek na Instagramie obserwuje blisko 60 tysięcy użytkowników. Sporo jej zdjęć znajdziesz w powyższej galerii.