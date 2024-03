i Autor: Cyfrasport Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa

Będzie poprawa?

Kosta Runjaić wyciągnie Legię z dołka i ruszy po tytuł? "Prezes ma trudny orzech do zgryzienia..."

W tym sezonie plan Legii był taki, aby odzyskać mistrzostwo Polski. Wydawało się to realne, ale ostatnio jednak zespół zawodzi. Czy trener Kosta Runjaić wyciągnie zespół z dołka i ruszy z nim po tytuł? Kamil Kosowski uważa, że prezes Dariusz Mioduski ma trudny orzech do zgryzienia, co począć po ostatnich wynikach i dokonaniach drużyny.