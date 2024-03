Śląsk rozpędzi się po tytuł? Jacek Magiera mówi o trudnym sprawdzianie, tak zareagował na pytanie o kryzysie Jagiellonii

To będzie prawdziwy mecz na szczycie

Śląsk prowadzi w tabeli, ale początek roku w wykonaniu tego zespołu nie rzucał na kolana. Teraz w podobnej sytuacji jest Jagiellonia, która gubi punkty. - Jagiellonia w kryzysie? Nie wydaje mi się - powiedział trener Jacek Magiera, cytowany przez PAP. - Grali bardzo dobrze jesienią. Zaczęli wiosnę od wygranej z Widzewem. Potem awansowali do półfinału Pucharu Polski. Ten zespół jest w czołówce i ma szansę być w finale. Nie patrzę na to, że to jest kryzys i będzie nam łatwiej. Jagiellonia ma zawodników potrafiących grać w piłkę. Czeka nas bardzo trudny sprawdzian. To będzie prawdziwy mecz na szczycie – zapowiedział.

Liczy się tylko mecz z Jagiellonią

W rundzie jesiennej górą był Śląsk, który wygrał przed własną publicznością 2:1. Lider ma dobry bilans w rywalizacji z zespołami z czołówki. - Wszystko jest ważne i rzecz jasna, że lepiej mieć lepszy bilans niż gorszy - tłumaczył trener Magiera, cytowany przez PAP. - Musimy jednak koncentrować się na sobie i nie analizować za bardzo tabelę. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Za trzy miesiące będziemy wiedzieć, na jakim miejscu skończymy rozgrywki. Ale teraz liczy się tylko mecz z Jagiellonią - podkreślił szkoleniowiec lidera ekstraklasy.

