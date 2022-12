Rosjanie wrócą do światowej piłki nożnej? Sprytny plan może zrealizować się już za 3 dni, podjęcie decyzji bardzo blisko!

Sportowe gwiazdy gotowe na gwiazdkę! Olimpijczycy opowiedzieli nam o przygotowaniach do Wigilii [ZDJĘCIA]

Partnerka Cristiano Ronaldo opowiedziała o towarzyszącej jej traumie. To wyznanie Georginy Rodriguez o śmierci dziecka chwyta za serce

Rosjanie powrócą do rozgrywek światowej piłki nożnej? Okazuje się, że plotka mówiąca o tym, że rosyjska federacja piłkarska odejdzie od UEFA, która usunęła ją z turniejów rangi międzynarodowej po ataku na Ukrainę, mogą się ziścić. Jak powiedział Aleksander Diukow, szef tamtejszej centrali piłkarskiej, już 27 grudnia 2022 roku, Rosjanie mogą podjąć decyzję o tym, aby dołączyć do azjatyckiej federacji piłkarskiej.

Rosjanie wrócą do futbolu? Już 27 grudnia ma zapaść decyzja

Sytuacja rosyjskiej piłki po ataku Rosji na terytorium Ukrainy bardzo się skomplikowała. UEFA usunęła kluby z Rosji z rozgrywek pucharowych, a sama kadra nie może brać udziału w eliminacjach mistrzostw świata i Europy. W związku z tym w mediach pojawiła się plotka mówiąca o przenosinach Rosjan do Azjatyckiej Federacji Piłkarskiej, która umożliwiłaby im powrót na piłkarskie salony. Doniesienia te potwierdził Aleksander Diukow, szef tamtejszego związku piłkarskiego, który zaznaczyl, że decyzja ma być podjęta już 27 grudnia 2022 roku.

- Ta decyzja z pewnością będzie miała wpływ na to, jak rosyjski futbol będzie się rozwijał w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zaczęliśmy omawiać tę kwestię, ale zgodziliśmy się, że najpierw trzeba przeanalizować wszystkie możliwe scenariusze i wiążące się z nimi konsekwencje. Będziemy kontynuować dyskusję na ten temat w następny wtorek i wtedy podejmiemy ostateczną decyzję. Mamy szansę na powrót naszej piłki nożnej do oficjalnych turniejów. Przejście do AFC daje nam taką możliwość - powiedział szef rosyjskiego związku cytowany przez sport-express.ru.