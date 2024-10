Setki dzieci na zajęciach z medalistami olimpijskimi. „Odciągamy dzieci od ekranów”

Nie żyje były prezes polskiego klubu. Żegnają go z wielkimi honorami, to wielka strata dla całego środowiska

Celem pikniku było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej. – I mam nadzieję, że razem z naszymi wspaniałymi mistrzami udało nam się to osiągnąć. Dziękuję, że przyjęli zaproszenie naszej fundacji. Dzieci świetnie bawiły się już na rozgrzewce prowadzonej przez Kacpra Lachowicza. Mam nadzieję, że mistrzowie, którzy zostali zaproszeni, zachęcą dzieci do zapisów do klubów sportowych. I już dzisiaj mogę zapewnić, że w przyszłym roku również będziemy chcieli zorganizować takie wydarzenie – mówił Józef Tracz, prezes fundacji, trzykrotny medalista olimpijski w zapasach. Razem z Traczem zajęcia dla dzieci prowadzili bokser Wojciech Bartnik, sztangista Szymon Kołecki oraz Martyna Swatowska-Wenglarczyk.

Józef Tracz i jego piknik sportowy. Cel? Zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na pięciu stacjach w dziesięciu konkurencjach. Stacja koszykarska obejmowała m.in. „skills challenge” oraz rzuty do kosza z pięciu pozycji. W zapasach dzieci próbowały sił w rzucie piłką lekarską oraz przeskakiwaniu przez manekina. Szermierka przyciągnęła uwagę dzięki takim konkurencjom, jak pchnięcie piłeczki floretem czy trafienie w wybrany cel. W podnoszeniu ciężarów dzieci zmierzyły się w ćwiczeniach „padnij-powstań” oraz „spacerze farmera”, a w boksie pokonywały tor przeszkód i wykonywały mistrzowskie kombinacje z mistrzem na ringu.

Polskie szpadzistki brązowymi medalistkami igrzysk olimpijskich w Paryżu! Niewiarygodne zwycięstwo z Chinkami po dogrywce

– Świetnie, że w trakcie tego wydarzenia zostały połączone te dyscypliny olimpijskie, które mają swoją tradycję. W tej chwili są niedoceniane i fajnie, że znalazły swoje miejsce na pikniku – mówił Szymon Kołecki.

Józef Tracz: - Dzieci, które poznają wielkich mistrzów i mogą się z nimi bawić, chętniej uprawają sport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– To jest świetne miejsce, gdzie dzieci mogą spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach. Szermierka nie jest powszechną dyscypliną, ale cieszę się, że znalazła się na tym pikniku i dzieci szybko uczą się zasad – dodała Martyna Swatowska-Wenglarczyk, medalistka z ostatnich igrzysk w Paryżu.

Wojciech Bartnik, brązowy medalista olimpijski w boksie, z uznaniem patrzył na młodych uczestników. – Te dzieci są naprawdę świetnym narybkiem dla klubów bokserskich. Widać było, że dają radę i muszę przyznać, że z ogromną radością patrzyłem na ich umiejętności – powiedział.

Rozgrzewkę dla dzieci poprowadził Kacper „Kacpa” Lachowicz, znany motywator i trener koszykówki. – Dzięki takim wydarzeniom odrywamy dzieci od telefonów i wirtualnego świata. Myślę, że powinniśmy organizować więcej takich wydarzeń z udziałem rodziców. Mistrzowski Piknik Sportowy okazał się ogromnym sukcesem, łącząc pasję do sportu z edukacją i zabawą – powiedział Lachowicz.

„Mistrzowski Piknik Sportowy” został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.