Tak wygląda brat Anny Lewandowskiej! Mężczyzna stanął u boku żony Lewego i się zaczęło. Lawina komentarzy

Popularność zarówno Roberta Lewandowskiego, jak i jego małżonki Anny, która z powodzeniem realizuje kolejne swoje projekty będąc dobrze funkcjonującą trenerką fitness oraz bizneswoman sprawia, że ogromna część intrnautów z chęcią obserwuje profile Anny i Roberta Lewandowskich podpatrując jednocześnie, jak wygląda życie kapitana reprezentacji Polski i jego rodziny. Sama Lewandowska chętnie publikuje w sieci kolejne posty i relacje, które regularnie pojawiają się na jej profilach. Tym razem internauci mieli okazję zobaczyć, jak wygląda brat Anny Lewandowskiej, Piotr. Trenerka fitness oraz bizneswoman miała bardzo ważny powód, aby opublikować zdjęcie ze swoim bratem i od razu ujawniła go fanom.

- W rodzeństwie siła🫶🏻Dziś mój kochany brat ma urodziny! Mój przyjaciel, moje wsparcie! 🫶🏻 Kocham Cię Piotrek - napisała krótko Lewandowska pod zdjęciem ze swoim bratem kierując do niego bardzo ważne słowa. Tyle wystarczyło, aby w sekcji komentarzy pod postem zapanowało olbrzymie poruszenie.

- Super kiedy rodzeństwo jest dla siebie wsparciem, a nie konkurencją - skwitowała relacje Lewandowskiej z jej bratem jedna z internautek. - Wszystkiego co najlepsze dla Piotrka - Waszą relację cudownie się obserwuje - dołączyła się do życzeń kolejna z fanem Anny Lewandowskiej. - Brat podobny do mamy ❤️ pozdrawiamy was trzymajcie się - oceniła kolejna z internautek widząc żonę Lewandowskiego i jej brata razem.