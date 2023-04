UEFA zajmie się sprawą Raczkowskiego! Podejmą działania, domagają się nagrania

Anna Lewandowska spojrzała na zdjęcie swojej córeczki i nie mogła w to uwierzyć. Aż nas zamurowało, kiedy sobie to uświadomiliśmy

Sprawa Pawła Raczkowskiego będzie rozpatrywana przez UEFA? Według informacji greckich mediów, europejski organ piłkarski ma przyjrzeć się sprawie meczu AEKu Ateny z Arisem Saloniki. Jak informuje portal "sport24.gr", przedstawiciele federacji mieli zażądać nagrań z lotniska z Aten, gdzie miało dojść do awantury.

Paweł Raczkowski będzie badany przez europejską federację? UEFA zaczynać dochodzenie

Sprawa Pawła Raczkowskiego przybiera coraz to ciekawszy przebieg. Polski arbiter twierdzi, że jest niewinny, przedstawił badania poświadczające jego trzeźwość, a także mówił o tym, że został zaatakowany przez greckich kibiców. Z drugiej strony, dobiegają informację mówiące o tym, że sędzia miał spożywać alkohol na pokładzie samolotu i wszczynać awanturę na lotnisku w Atenach, gdzie poszkodowany miał zostać kibic Panathinaikosu Ateny. Ostatecznie, Polak nie prowadził spotkania w greckim hicie, a już teraz tamtejsze media podają, że sprawę ma badać UEFA. Nagraniem, którym ma się interesować centrala jest moment przybycia Polaka do stolicy Grecji io dbioru polskiego zespołu sędziów z lotniska. Włodarze federacji mają sprawdzić Arystotelesa Diamantopoulosa - sędziego, który miał się opiekować przybyszami z zagranicy i to właśnie on finalnie zastąpił Raczkowskiego w trakcie meczu.