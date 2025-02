W lipcu podbił Polskę, teraz mówi o nim cały świat. Speed został sponiewierany na oczach milionów

W lipcu IShowSpeed podbił Polskę, teraz został sponiewierany na oczach milionów

Lipcowa wizyta IShowSpeeda w Polsce cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że już kilka dni później youtuber po raz drugi przyjechał do naszego kraju. Od tamtej pory Speed ceni sobie Polskę, a podczas streamów oglądanych przez miliony widzów zapowiada kolejną wizytę. W czasie igrzysk olimpijskich zachwycał się też Ewą Swobodą i wyzywał ją na sprinterski wyścig, ale w ostatnią sobotę (1 lutego) sprawdził się z zupełnie innej strony. Internetowy celebryta był jednym z gości gali WWE Royal Rumble, jednak w pewnym momencie nagle stał się jej uczestnikiem!

W walce wieczoru 30 zawodników walczyło w starciu polegającym na wyrzuceniu pozostałych przez górną linę. Zaczynało dwóch, a co dwie minuty dochodził następny uczestnik. Z numerem 8 do ringu miał wejść Japończyk Akira Tozawa, ale na scenie wejściowej został zaatakowany przez wyeliminowanego wcześniej Carmelo Hayesa i nie został dopuszczony do udziału. To wtedy jeden z szefów WWE - Paul "Triple H" Levesque - dał szansę IShowSpeedowi, który prowadził za kulisami streama.

20-latek skorzystał z tej możliwości i wbiegł do ringu, stając się oficjalnym uczestnikiem walki o prawo mistrzowskiego starcia na największej gali roku - WrestleManii. Jego udział nie trwał jednak długo, bo już po kilkudziesięciu sekundach został zdemolowany i wyrzucony. Wcześniej zdołał jednak pomóc w wyeliminowaniu jednego z uczestników!

Występ Speeda na gali Royal Rumble odbił się szerokim echem na całym świecie, a klipy z jego niespełna minutowego popisu zgromadziły miliony wyświetleń. Szczególne wrażenie zrobił na widzach niezwykle dynamiczny atak Brona Breakkera, który wręcz złamał Speeda wpół. "Prawdopodobnie złamali mu kręgosłup, a poza tym spoko" - brzmi jeden z najpopularniejszych wpisów na polskim X, który wyświetlono ponad 500 tysięcy razy.

Należy jednak pamiętać, że wrestling to rozrywka sportowa, w której zawodnicy starają się dostarczyć show z odpowiedzialnością za zdrowie swoje oraz rywali. Zdarzenie ze Speedem było zaplanowane wcześniej i z pewnością zostało przećwiczone, aby youtuber odczuł to jak najmniej boleśnie.

prawdopodobnie złamali mu kręgosłup, a poza tym spoko pic.twitter.com/kK8wvgbadh— grobel (@grobel09) February 2, 2025

