Czy gwiazdor dojdzie do zdrowia?

Znany reprezentacyjny piłkarz miał udar mózgu. Wciąż leży na OIOM-ie, a jeszcze niedawno grał z Legią

PAP | mż 21:43

To niezwykle poruszająca wiadomość, ale przynajmniej jest nadzieja na wyleczenie tego znanego sportowca. Piłkarz reprezentacji Szwecji Kristoffer Olsson, który dwa tygodnie temu trafił do szpitala wskutek rozległego udaru mózgu, wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan jest stabilny i lekarze planują odłączyć go od respiratora – przekazał jego duński klub FC Midtjylland.