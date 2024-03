Mama Roberta Lewandowskiego wzięła ślub! Przypadkiem prawda o mężu Iwony Lewandowskiej wyszła na jaw

Życie nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale również jego najbliższej rodziny niezmiennie od lat interesuje wielu fanów kapitana reprezentacji Polski, co tyczy się również tego, co dzieje się na co dzień w życiu mamy "Lewego", Iwony Lewandowskiej. Jakiś czas temu zaczęła ona pojawiać się publicznie ze swoim partnerem Jackiem Zwoniarskim, co mogło zaskoczyć sporą część internautów. Okazuje się nawet, że niedawno para miała wziąć ślub, co potwierdziła sama Lewandowska w swoim najnowszym wywiadzie dla Krzysztofa Korsaka - przedsiębiorcy, który rozpoczął projekt "Jak dotrzeć do gwiazd?", w którym próbuje spotkać się samym Robertem Lewandowskim. Wszystko przez jedną wypowiedź mamy kapitana reprezentacji Polski.

Krzysztof Korsak: - Pani wygląda na żywo tak jak na zdjęciach i nagraniach. Jest energia. I jest uśmiech, ja mówię o takim, że z zębami!

Iwona Lewandowska: - A mi mówią, że hollywoodzki (śmiech, z zębami, zresztą Pani Iwona ciągle się uśmiecha - mój dopisek). Chcesz porobić jakieś zdjęcia?

KK: - Na początku to będą takie sztywne. Na końcu to pewnie z przytulaniem by były.

IL: - Gdybym była młodsza... (śmiech) Albo ty starszy. Bo przystojny to ty jesteś. Ale ja mam męża. Zazdrosny jest!

Już przed kilkoma miesiącami wielu fanów Roberta Lewandowskiego i jego mamy mogli zastanawiać się, czy ona i jej partner sformalizowali już swój związek, kiedy to Iwona Lewandowska zaczęła nosić na palcu obrączkę. Wtedy jednak brakowało oficjalnego potwierdzenia, które nadeszło dość niespodziewanie ze strony samej zainteresowanej.