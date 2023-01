Iwona Lewandowska pokazała się publicznie z partnerem. Kim jest tajemniczy Jacek? Mamy ZDJĘCIA!

Parą są już od pewnego czasu, natomiast ostatnio częściej zaczęli pojawiać się razem na imprezach i galach. Tym razem pan Jacek towarzyszył mamie „Lewego” podczas gali piłkarskiej, choć sam futbolem nie do końca się interesuje. - Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra. Jacek to artysta. Jest rzeźbiarzem, urządza ogrody, ma wiele pasji, ale nie ma wśród nich piłki nożnej. Dopiero przy mnie uczy się futbolu – mówiła Iwona Lewandowska w „Przeglądzie Sportowym”. Fotoreporterzy wyglądali na zachwyconych parą, która cierpliwie pozowała na ściance. Pan Jacek wyróżniał się wśród mężczyzn krwistoczerwoną koszulą rozpiętą na kilka guzików. W tej luźnej stylizacji wyglądał wyśmienicie, ale przyćmiła go pani Iwona w różowej kreacji.

Pani Iwona już zdążyła się przyzwyczaić do publicznych wystąpień w imieniu syna. I tym razem dziękowała za kolejną, 11. nagrodę dla najlepszego polskiego piłkarza.

