Mama Roberta Lewandowskiego weźmie ślub! O wszystkim opowiedziała. Iwona Lewandowska aż promienieje

Iwona Lewandowska w przeszłości przeżyła bardzo dramatyczne chwile. Wielu kibiców doskonale zna historię taty napastnika FC Barcelona. Gdy Robert Lewandowski miał 16 lat jego ojciec zmarł. Wówczas mama zawodnika poświęciła wszystko, aby młody wówczas piłkarz miał zapewnione wszystko, co potrzeba do rozwoju i skupiała się przede wszystkim na wychowywaniu dzieci.

Iwona Lewandowska weźmie ślub. Tak Robert zareagował na jej związek

Przez długie lata nie szukała związku, ale jak to w miłości bywa, uczucie przyszło niespodziewanie. Przypadek sprawił, że poznała obecnego partnera, Jacka Zwoniarskiego, rzeźbiarza i właściciela ośrodka wypoczynkowego. Para spotkała się pierwszy raz na przyjęciu urodzinowym przyjaciółki Lewandowskiej. I była to miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz para planuje ślub. - Po roku pierwszy raz się Iwonce oświadczyłem. Po dwóch latach, ponownie, już przy rodzinie - powiedział Zwoniarski w rozmowie z portalem Viva.pl.

Kim jest partner Iwony Lewandowskiej? Oto Jacek Zwoniarski

Iwona Lewandowska wyjawiła, jak dzieci zareagowały na jej związek. - Skoro przez 16 lat nie znalazłam sobie tej drugiej połówki, to moje dzieci na początku patrzyły na to z przymrużeniem oka. Pomyślały sobie: No tak, mama jest energiczna, znalazła sobie lekkoducha, rzeźbiarza, pobawi się, pobawi… Ale już po pół roku dzieci zaczęły inaczej patrzeć - opowiedziała Lewandowska. - Iwona chce, żeby Robert był świadkiem, a moja córka świadkową. Trzeba więc dopasować terminy. Bardzo czekam na ten dzień - powiedział Zwoniarski.