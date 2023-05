Żona Grzegorza Krychowiaka rozebrała się do naga! Celia tak radzi sobie z arabskim upałem, mamy gorące zdjęcie

Grzegorz Krychowiak trafił do Arabii Saudyjskiej w lipcu zeszłego roku. Tamtejsze Al-Shabab wypożyczyło go z FK Krasnodar, na co ogromny wpływ miała trwająca wojna w Ukrainie. Reprezentant Polski od początku rosyjskiej inwazji starał się opuścić ten kraj i korzystał z regulacji FIFA umożliwiających grę w innej lidze. Najpierw spędził kilka miesięcy w AEK Ateny, a kończący się sezon w pełni poświęcił dla Al-Shabab. Sęk w tym, że już niedługo jego wypożyczenie dobiega końca i Krychowiak będzie musiał wrócić do Krasnodaru. Jego kontrakt z rosyjskim klubem obowiązuje jeszcze przez rok, a powrót może być szokujący. Także ze względu na zupełnie inny klimat. Obecnie w Arabii Saudyjskiej temperatura sięga blisko 40 stopni Celsjusza, czym zachwyca się żona polskiego piłkarza.

Żona Grzegorza Krychowiaka rozebrała się do naga

Celia Krychowiak od początku towarzyszyła mężowi na Bliskim Wschodzie. Niejednokrotnie pokazywała, że chętnie korzysta z tamtejszego słońca, które w maju grzeje wyjątkowo mocno. Przez blisko rok francuska modelka nie musiała się martwić w Rijadzie o opaleniznę, o którą dba też w prawdopodobnie ostatnich tygodniach pobytu. W mediach społecznościowych 30-latki pojawiło się gorące zdjęcie w trakcie opalania. Celia rozebrała się do naga, zasłaniały ją jedynie bardzo cienkie stringi!

Celia Krychowiak topless walczy z arabskim upałem

Żona Krychowiaka postawiła na opalanie topless, a do zdjęcia odwróciła się tyłem. Jedynym materiałem zasłaniającym jej ciało były cienkie stringi, które w pełni podkreśliły jej jędrne pośladki. Fani francuskiej modelki byli zachwyceni gorącym zdjęciem z Rijadu. W komentarzach pojawiło się wiele wymownych emotikonów ognia, a także wpisów. "Perfekcja", "Wowwww", "Najpiękniejsza", "Oszałamiająca" - to kilka z nich. W poniższej galerii znajdziesz więcej gorących zdjęć Celii Krychowiak: