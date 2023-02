Awantura i czerwone kartki na siatkarskim parkiecie w Warszawie. Bohater scysji: „Rozmawialiśmy o pogodzie”

Nikt chyba nigdy nie widział opanowanego zwykle Śliwki w takiej sytuacji, chociaż kilka chwil po uspokojeniu sytuacji przyjmujący kadry lekko się już uśmiechał pod nosem, co sugerowało, że aż tak na noże to nie było. Sędzia nie był jednak pobłażliwy dla obu panów. Zarówno Kowalczyk jak i Śliwka otrzymali po czerwonej kartce, co oznaczało, że oba zespoły dostały do karnym punkcie.

– Takie tam rozmowy o pogodzie... – opowiadał „SE” Kowalczyk po meczu. – Padło kilka słów, nie sądziłem, że to zostanie tak odebrane. W sumie to nie wiem czemu tak się to skończyło i o co chodziło. Pierwszy raz w życiu dostałem kartkę i to od razu czerwoną, a nic takiego dramatycznego się nie stało. Wydaje mi się, że to był taki rodzaj podgrzania atmosfery z drugiej strony, bo im nie szło – dodaje środkowy Projektu.

Aleksander Śliwka ostry jak Michał Kubiak

Śliwka nie ukrywa, że... właśnie taki miał cel i to dlatego włączył mu się „tryb Michał Kubiak” (były kapitan reprezentacji znany był z tego typu prowokacji w czasie meczów – red.).

– Przyznaję, że chciałem trochę poderwać takim ruchem zespół – mówi kapitan Zaksy. – No cóż, wyszło jak wyszło. Karma wraca – uśmiechał się i zapewniał, że nie ma złej krwi pomiędzy siatkarzami, wszystko sobie wyjaśniono i podano ręce. – Projekt wygrał zasłużenie, nie ma mowy o sensacji, a my musimy się odbudować przed ważnym apotkaniem barażowym w Lidze Mistrzów z Aluronem we wtorek – zakończył.