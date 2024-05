Bartosz Kurek uderzył pięścią w stół! Kapitan reprezentacji Polski nie mógł zareagować inaczej, jasne stanowisko

Wyznanie Bartosza Kurka rozbije serca kibiców na milion kawałków. Powiedział to, czego wielu się obawiało. To będzie koniec

Nie ma co do tego wątpliwości

Igrzyska olimpijskie są bardzo dużą imprezą, która przyprawia o dreszcze kibiców każdej dyscypliny, której rywalizacja się tam odbywa. Dla polskich siatkarzy jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ mimo wielu medali każdego koloru w mistrzostwach świata, Europy, czy Lidze Narodów, "biało-czerwoni" nie są w stanie przełamać "klątwy" podczas igrzysk olimpijskich. Co cztery lata fani reprezentacji Polski nie gubią nadziei i wiedzą, że w końcu dojdzie do wymarzonego triumfu.

Przy tak znakomitych siatkarzach, jacy są w ekipie Polaków niestety należy wybrać zaledwie 12-stu z nich. W tegorocznej edycji igrzysk olimpijskich MKOl postanowił zwiększyć liczbę o jednego zawodnika, który nie będzie przebywał z całą drużyną. Tylko zostanie wezwany przez trenera w razie kontuzji jednego z podstawowych zawodników. Rola "dżokera medycznego" jest uważana, jako absurdalna.

Bartosz Kurek nie wytrzymał! Kapitan reprezentacji Polski w tej sytuacji nie mógł postąpić w inny sposób

Na ten temat wypowiedział się już jakiś czas temu Nikola Grbić, który uważa to jako bezsensowny zapis w regulaminie. W podobnym tonie głos zabrał Bartosz Kurek. - Rola 13. zawodnika nie będzie łatwa i nie będzie to nic przyjemnego. Przecież ten zawodnik będzie musiał przebywać poza wioską, obserwować wszystko z boku, a na koniec nie otrzyma medalu. Nie rozumiem tego przepisu. Nie widzę sensu. Znów zapomniano o to zadbać i obudziliśmy się z protestami kilka miesięcy przed igrzyskami. O takie sprawy trzeba dbać odpowiednio wcześniej. Mam nadzieję, że temat wróci już pierwszego dnia po zakończeniu igrzysk - przekazał kapitan reprezentacji Polski