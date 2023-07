Białoruskie wzmocnienie siatkarskiej reprezentacji Polski. Zagra w mistrzostwach świata

Dwa lata temu kadra U-19 prowadzona wtedy przez trenera Michała Bąkiewicza, wywalczyła w Iranie złoto mistrzostw świata. Składała się w znakomitej większości z obecnych reprezentantów U-21, takich jak atakujący Tytus Nowik, czy Piotr Śliwka, młodszy brat Aleksandra, doskonale znanego gracza reprezentacji seniorów. Teraz wspomoże ich m. in. Nasevich, 20-letni atakujący, który jakiś czas temu związał się z Treflem.

Jeszcze do 2018 roku grał w rodzinnym Grodnie na Białorusi, gdzie także dostał pierwszą licencję zawodniczą. We wrześniu 2018 roku przyjechał razem z rodziną do Gdańska. Tutaj osiedlili się na stałe, nie chcąc wracać na Białoruś. Jednak mimo że Aleks otrzymał polskie obywatelstwo, nie mógł jeszcze występować jako Polak na parkietach siatkarskich – podobnie jak najsłynniejszy naturalizowany siatkarz na naszym podwórku Wilfredo Leon, który na możliwość gry w kadrze czekał 4 lata od otrzymania naszego paszportu.

Procedura była długa i kosztowna, przyznaje to szef trefla Gdańsk Dariusz Gadomski.

100 tysięcy złotych opłat

– Całą procedurę związaną z tym działaniem i wszelkie formalności rozpoczęliśmy w styczniu tego roku, w pierwszej połowie marca uiściliśmy wymagane opłaty do FIVB i białoruskiego związku, łącznie w kwocie blisko 100 tys. zł. – mówi prezes Gadomski. – Wiedzieliśmy, że formalności będą trwać, wielokrotnie kontaktowaliśmy się z przedstawicielami światowej federacji, mając nadzieję, że uda się ten proces przyspieszyć, tak by Aleks miał zmienioną licencję jeszcze w trakcie sezonu PlusLigi. W oficjalnym piśmie, które otrzymaliśmy z FIVB i Aleks występuje już jako Polak. To dla nas bardzo ważna decyzja pod kątem sezonu ligowego, ale także świetna wiadomość dla reprezentacji Polski U-21, z którą przygotowuje się do mistrzostw świata.

Kadra U-21 spotkała się ostatnio na krótkim zgrupowaniu w Nowym Dworze Mazowieckim przez odlotem do stolicy Bahrajnu Manamy, które zaplanowano na 5 lipca. Mundial zaczyna się dwa dni później. W fazie grupowej Polacy zagrają z Indiami, Kanadą i Bułgarią. Trenerem drużyny jest Mariusz Grabda.

Dobre wieści 💪Otrzymaliśmy potwierdzenie z FIVB, że zakończyły się procedury związane z wydaniem polskiej licencji dla Aleksa Nasevicha i od teraz Aleks będzie grał już na licencji PZPS w @PlusLiga_, a także może reprezentować biało-czerwone barwy! 🇵🇱🔝🙌 https://t.co/ReIb5MTVU1 pic.twitter.com/04Zb8HVqcK— Trefl Gdańsk (@Trefl_Gdansk) July 3, 2023