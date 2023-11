Ceniony komentator siatkówki został brutalnie zamordowany. Ciało znaleziono w studni

Prezes ZAKSY Kędzierzyn o trudnej sytuacji w klubie i pladze kontuzji. „Jeśli ktoś czuje się przemęczony, trzeba go wysłuchać”

Ofiara to 32-letni Shafiq Gujjar, znany komentator meczów siatkarskich. Do zatrzymania sprawcy doszło w ostatnich dniach. Rzecznik policji ujawnił w minioną sobotę 11 listopada, że oskarżony zidentyfikowany jako Subhan wraz ze swoim wspólnikiem Zahidem najpierw porwali, a potem zabili Gujjara. Jak przekazała policja, ze śledztwa wynika, że oskarżony żywił osobistą urazę do ofiary i skrupulatnie zaplanował morderstwo.

Najpierw porwali dziennikarza, później założyli mu pętlę na szyję, zadźgali go na śmierć, a jego martwe ciało wrzucili do studni, aby zatuszować ohydną zbrodnię. Trzy dni po uprowadzeniu Shafiqa Gujjara jego ciało odnaleziono w studni zlokalizowanej na niezamieszkałym, odludnym terenie. Sekcja zwłok potwierdziła śmierć w wyniku zabójstwa i porzucenie ciała reportera.

Dowody są bardzo mocne

Rzecznik policji przyznał, że oskarżonego wyśledzono, wykorzystując między innymi możliwości nowoczesnej technologii. Po aresztowaniu główny oskarżony przyznał się do morderstwa. Policja wzięła na celownik także drugiego podejrzanego, którego zatrzymanie jest kwestią czasu. Jak zapewniają śledczy, dowody są wystarczające do postawienia zarzutów w sądzie.

Sprawa wyszła na jaw, gdy rodzina i znajomi znanego komentatora siatkówki zaalarmowali w ubiegłym miesiącu, iż Shafiq zniknął w tajemniczych okolicznościach. Jak ustalono, Gujjar po raz ostatni był widziany, gdy poszedł podrzucić swojego przyjaciela Zahida Ilyasa i nie wrócił.