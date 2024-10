Ekspert ocenia formę Łukasza Kaczmarka. „Światełko w tunelu, ale to jeszcze nie punkt zwrotny”

To co wyprawiał Tomasz Fornal podczas meczu nie mieści się w głowie! Reprezentant Polski dłużej już nie mógł wytrzymać. Sam chciał wymierzyć sprawiedliwość

O popularnym „Zwierzu” było głośno, kiedy na przełomie lutego i marca br. zniknął z Zaksy Kędzierzyn. Trzytygodniową nieobecność zawodnika jego menedżer tłumaczył depresją, klub – problemami zdrowotnymi, a nieoficjalnie krążyły plotki o problemach osobistych siatkarza. Potem zmienił barwy na Jastrzębski Węgiel i znalazł się w kadrze olimpijskiej. W reprezentacji nie błyszczał, odgrywając zdecydowanie mniej eksponowaną rolę niż rok wcześniej, bo też wyraźnie odstawał ze sportową dyspozycją.

Ligę 2024/25 zaczął w średnim stylu, ale ostatnie dwa mecze rozegrał już na bardzo przyzwoitym poziomie. Zdobył łącznie 30 pkt w zwycięskich starciach z GKS i Projektem, widać, że nabiera coraz większej pewności siebie, wraca do wszechstronności, z której jest znany.

Kaczmarka oceniam inaczej

– Pojawia się światełko w tunelu, to może jeszcze nie punkt zwrotny, ale są pozytywy – analizuje dla „Super Expressu” Jakub Bednaruk, trener i komentator siatkówki. – Dodam tylko, że Łukasza oceniałbym inaczej niż takich graczy jak Boyer czy Bołądź. Bo Kaczmarek to nie jest atakujący robiący po 25-30 punktów i decydujący o wyniku meczu. On może zaliczyć 40 procent w ataku, ale nie zepsuć żadnej piłki, dołożyć trzy, cztery obrony i bloki, dodać kilka dobrych zagrywek. Nie patrzę na niego jedynie przez pryzmat skuteczności i zdobyczy punktowych, tylko na całokształt.

– Czy wróci do takiego grania jak rok temu? – zastanawia się Bednaruk. – Zobaczymy, do play-off jest jeszcze dużo czasu, a to będzie moment prawdziwej weryfikacji. A czy w ogóle będzie jeszcze tak jak w 2023 roku? To przecież był najlepszy jego okres. Tego też nie wiemy, może już nie? Na pewno to go frustruje, bo wszyscy na niego patrzą, wszyscy oceniają i ciężko mu się z tego wyłączyć. A im bardziej i szybciej się wyłączy, tym lepiej dla niego. Krok po kroczku i niech się odbudowuje – zachęca ekspert i wskazuje, że pomóc może otoczenie w Jastrzębskim Węglu.

– W takim zespole jak Jastrzębie będzie to zresztą łatwiejsze – uważa Bednaruk. – Bo gra przy rozgrywającym Toniuttim, którego zna i który doskonale potrafi panować nad drużyną, ukryć problemy i wydobyć pozytywy drużyny. Poza tym Kaczmarek dookoła siebie ma wybitnych zawodników, jak Fornal czy Huber. Zawsze lepiej odbudowywać się wśród dobrych niż brać na siebie ciężar w sytuacji, w której wszyscy oczekują od ciebie 30 punktów w każdym meczu.

Fornal broni kolegi

Kolega z klubu i kadry Tomasz Fornal broni Łukasza i jest przekonany, że jego powrót na top to tylko kwestia czasu.

– Był krytykowany, a ja jestem pewny, że z meczu na mecz, z dnia na dzień, będzie wyglądał coraz lepiej – komentował Fornal po meczu z Projektem. – Jestem święcie przekonany, że będzie bardzo ważnym elementem naszej drużyny. Nie mamy się czym martwić i czym przejmować, będziemy ciężko pracować, by nasza gra była lepsza. I by wykorzystać potencjał, jaki pokazujemy na treningach, które czasami wyglądają imponująco.

– Coraz bardziej czuję się tutaj jak w domu, jest tu przyjazna i miła atmosfera, świetne warunki do pracy. Nic tylko grać i wygrywać – dodał optymistycznie Kaczmarek po zwycięstwie w ostatnim meczu ligowym.