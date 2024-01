Gwiazdor kadry i Zaksy Łukasz Kaczmarek załamany tym co się stało: „To coś niesamowicie przykrego”

Zaksa, która od początku sezonu targana była urazami podstawowych zawodników, ma na koncie 7 zwycięstw w 14 spotkaniach i zajmuje dopiero 9. lokatę w tabeli. A zatem szanse na znalezienie się w szóstce po piętnastu kolejkach (połowa rozgrywek zasadniczych) ma już wyłącznie matematyczne. Jest niezwykle mało prawdopodobne, by wyprzedziła trójkę rywali, którzy są przed nią: Stal. AZS Olsztyn i LUK Lublin.

Tymczasem tylko czołowa szóstka PlusLigi wg stanu na połowę sezonu wystąpi w ćwierćfinałach Pucharu Polski. Broniąca tytułu w tej rywalizacji Zaksa musi się raczej pożegnać z marzeniami o piątym z rzędu triumfie. Są tego świadomi sami siatkarze, mocno zdołowani po kolejnej przegranej potwierdzającej spory kryzys.

Kaczmarek: Nie wystąpimy w tych rozgrywkach

– Dla nas to jest coś niesamowicie przykrego i smutnego – skomentował Łukasz Kaczmarek, atakujący Zaksy i reprezentacji Polski, trzykrotny zdobywca złota Ligi Mistrzów. – Jestem w tym klubie szósty sezon i razem z Olkiem Śliwką wygrywaliśmy ostatnie cztery edycje Pucharu Polski. Niestety, prawdopodobnie w tym roku nie będzie nam dane wystąpić w tych rozgrywkach. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale trzeba iść dalej. Ten sezon się jeszcze nie kończy. Mamy sporo do zagrania. Limit pecha w tym roku to na pewno jeden z problemów, ale jest też wiele innych. To się składa w całość i dlatego to wszystko nie funkcjonuje tak jak byśmy chcieli – dodaje Kaczmarek.

Czy Zaksa zdoła się z biegiem czasu pozbierać? Pewnych odpowiedzi może udzielić już sobotnie spotkanie najlepszych polskich klubów ostatnich lat, finalistów Ligi Mistrzów 2023. Kędzierzynianie w sobotę 6 stycznia o 12.30 podejmują mistrza Polski i lidera PlusLigi, Jastrzębski Węgiel.

– To na pewno największy klasyk ligowy ostatnich lat, ale w tym sezonie aż taki klasyk to już nie jest… – stwierdza smutno Kaczmarek. – Będziemy starali się zagrać naszą najlepszą siatkówkę i powalczyć o kolejne punkty.

Niestety, czwarty set nie dla nas. Przegrywamy mecz z Zawierciem. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (20:25, 17:25, 25:21, 20:25) pic.twitter.com/APk49xMYJO— Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ⭐️⭐️⭐️ (@ZAKSAofficial) January 3, 2024