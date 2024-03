Gwiazdor kadry siatkarzy przyjął ofertę Rosjan! Transfer reprezentanta kraju wywołał potworną burzę, nie mieli dla niego litości

Grbić i jego siatkarze szykują się na trudne mecze w kraju. To będzie początek przygotowań olimpijskich

Od kiedy Rosja bestialsko zaatakowała Ukrainę i wywołała pełnowymiarową wojnę u naszych wschodnich sąsiadów, wielu sportowców spotkało się z ogromną krytyką ze względu na grę dla rosyjskich drużyn, co odbiło się chociażby na Malwinie Smarzek. Gwiazdor reprezentacji Francji, Earvin N'Gapeth zdaje się jednak nie przejmować tym, co pomyślą kibice i jak się okazuje, ma on zamiar po raz trzeci w swojej karierze zagrać dla rosyjskiego zespołu, tym razem Lokomotiwu Nowosybirsk.

Rosjanie chętnie sięgają po gwiazdy siatkówki, a w ekipie z Nowosybirska przed kilkoma laty grał chociażby Fabian Drzyzga, który sięgnął w 2020 roku po mistrzostwo Rosji. Jakub Balcerzak, powołują się na "Bo Sport" poinformował, że pomimo ofert z Polski, Włoch oraz Azji, N'Gapeth zdecydował się dołączyć do rosyjskiego zespołu (w przeszłości grał również dla Kuzbass Kemerowo oraz Zenita Kazań) i miał podpisać już nawet umowę na sezon 2024/2025. Pod postem natychmiast pojawiły się komentarze od osób, które nie rozumieją przenosin siatkarza do kraju agresora.

🗞️: "BO SPORT":🎙️: - Earvin Ngapeth podpisał już kontrakt z Lokomotiwem Nowosybirsk na nadchodzący sezon ligowy 2024/2025❗Francuz miał oferty na nowy sezon z Polski, Włoch oraz Azji, ale zdecydował się na trzeci w swojej karierze klub z rosyjskiej ekstraklasy!#podsiatka pic.twitter.com/os8nweCocA— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) March 25, 2024

- Nigdy go nie lubiłem, teraz mam powód by nim gardzić. Talent i czucie gry ogromne, pewnie najlepsze na świecie, ale absolutny brak ducha sportowca. - napisał wyraźnie zniesmaczony jeden z internautów. - Połamania nóg. - dodał bez pardonu i krótko kolejny z użytkowników portalu "X".